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    1&1 legt Neunmonatszahlen 2026 vor: Das steckt dahinter

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    Mehr Ertrag trotz weniger Mobilfunkkunden: 1&1 steigert Umsatz und operatives Ergebnis. Die Prognose für 2026 steht, für 2027 und 2028 peilt der Konzern weiteres Ergebniswachstum an.

    1&1 legt Neunmonatszahlen 2026 vor: Das steckt dahinter
    Foto: 1&1 AG
    • Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 1,2 % auf 3.401,8 Mio. Euro; der Service-Umsatz sank um 1,2 % auf 2.712,2 Mio. Euro.
    • Das vergleichbare operative EBITDA erhöhte sich bereinigt um Einmaleffekte um 11,4 % auf 593,3 Mio. Euro. Nach rund 60 Mio. Euro Restrukturierungs- und Transformationskosten lag das EBITDA bei 533,3 Mio. Euro.
    • Die Zahl der Mobilfunkverträge sank um 240.000 auf 12,24 Mio.; die Breitbandverträge stiegen um 20.000 auf 3,86 Mio. Die Neuausrichtung des Discount-Tarifportfolios trug zum Rückgang bei.
    • Das vergleichbare operative EBIT stieg um 74,8 % auf 179,3 Mio. Euro; das operative Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,06 auf 0,30 Euro.
    • Für 2026 bestätigt 1&1 die Prognose: Service-Umsatz auf Vorjahresniveau, bereinigtes operatives EBITDA von rund 800 Mio. Euro und ausgewiesenes EBITDA von rund 740 Mio. Euro. Der Cash-Capex soll 500 bis 550 Mio. Euro betragen.
    • Für 2027 und 2028 erwartet 1&1 jeweils ein jährliches Wachstum des operativen EBITDA von rund 100 Mio. Euro; die Investitionen sollen auf dem Niveau von 2026 bleiben.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei 1&1 ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von 1&1 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.175,56PKT (+0,55 %).


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