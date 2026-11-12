1&1 legt Neunmonatszahlen 2026 vor: Das steckt dahinter 73 0 Kommentare

Mehr Ertrag trotz weniger Mobilfunkkunden: 1&1 steigert Umsatz und operatives Ergebnis. Die Prognose für 2026 steht, für 2027 und 2028 peilt der Konzern weiteres Ergebniswachstum an.

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