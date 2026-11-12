Fondsgeschäft beflügelt Versicherer Allianz
- Pimco und AGI sammelten 47 Milliarden Euro ein
- Fondserträge federten hohe Katastrophenschäden ab
- Allianz hebt Gewinnziel für 2026 deutlich an
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds haben den Versicherer Allianz hohe Schäden durch Naturkatastrophen im Sommer verschmerzen lassen. Die Fondstöchter Pimco und Allianz Global Investors (AGI) sammelten im dritten Quartal unter dem Strich 47 Milliarden Euro frisches Geld von Kunden ein, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Der operative Gewinn der Sparte schnellte dank höherer Erträge im Jahresvergleich auf 1,1 Milliarden Euro nach oben. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.
Im Schaden- und Unfallgeschäft zehrten hingegen Schäden durch Naturkatastrophen im Umfang von 1,1 Milliarden Euro am Gewinn. Das operative Ergebnis sank daher im dritten Quartal um rund acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Konzernweit wuchs der operative Gewinn dennoch um sechs Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Nach den ersten neun Monaten stehen damit 14,1 Milliarden Euro zu Buche, so viel wie nie zuvor.
Allianz-Chef Oliver Bäte hatte daher schon am Mittwochabend sein Jahresziel angehoben. Der operative Gewinn soll 2026 nun 16,4 bis 18,6 Milliarden Euro erreichen. Bisher hatte Bäte am oberen Ende der Spanne mit 200 Millionen Euro weniger gerechnet./stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 467,2 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 521,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -24,69 %/+46,75 % bedeutet.
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eine der besten aktien, extrem zuverlässig geworden die letzten Jahre, top,
Sehe ich genauso. Moin Friseuse. Value ist immer besser als ein Pennystock. Das darf man gern auch am Aktienkurs sehen.
Ich glaube mein dicker Einstieg 2014 bei 124 war nicht das schlechteste. Allein durch die Dividenden hat sich die Aktie seither selbst refinanziert, wenn da nicht Klingbeil und Vorgänger gewesen wären, die immer noch gut 26% davon abhaben wollten.