DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag seine jüngste Klettertour mit einem Rekordhoch fortsetzen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Aufschlag von 0,63 Prozent auf 26.830 Punkte. Damit würde das Barometer seinen Höchststand aus der Vorwoche bei 26.692 Punkten übertreffen. Schon am Vortag hatten dem Dax bis dahin nur wenige Punkte gefehlt. Sinkende Ölpreise und eine inzwischen wieder bessere Stimmung im Technologiesektor geben den Börsen Auftrieb, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht von Medienberichten über eine mögliche Ablösung von Nvidia -Chef Jensen Huang unter Druck geraten könnte. "Mit der aktuellen Stärke bestätigt der Dax sein langfristiges saisonales Bild", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts des historisch betrachtet starken Börsenmonats November.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

USA: - GEWINNE - Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hat am Mittwoch wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic hoben vor allem in der KI-Branche die Stimmung. Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt. Der stärker von Aktien der "Old Economy" bestimmte Dow Jones Industrial blieb zur Wochenmitte mit plus 0,49 Prozent deutlich hinter dem Nasdaq 100 zurück.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Berichte über eine mögliche Ablösung des Chefs des US-Chipspezialisten Nividia drückten auf die Stimmung. Der Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 0,9 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten in China gab um 0,7 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gut ein Prozent einbüßte.

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DAX 26.662,77 1,20%

XDAX 26.773,34 0,94%

EuroSTOXX 50 6.393,39 1,04%

Stoxx50 5.507,99 0,81%



DJIA 52.486,49 0,49%

S&P 500 7.619,38 1,31%

NASDAQ 100 28.374,25 2,28%°



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RENTEN:



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Bund-Future 122,60 -0,01%°

DEVISEN:



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Euro/USD 1,1079 -0,08%

USD/Yen 159,76 -0,06%

Euro/Yen 177,00 -0,15%°



BITCOIN:



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Bitcoin 73.471 -0,60%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



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Brent 91,71 -1,05 USD WTI 85,56 -0,97 USD°

/jha/



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 173,7 auf Nasdaq (12. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -18,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,51 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 341,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +15,12 %/+130,24 % bedeutet.



