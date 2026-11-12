SMA Solar konkretisiert Prognose und wird optimistischer
- SMA Solar hebt Untergrenzen der Jahresprognose an
- Erlöse von 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro geplant
- Umsatz steigt um 2,3 Prozent, Ebitda wird positiv
NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Photovoltaik-Spezialist SMA Solar wird nach neun Monaten etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Vorstand konkretisierte seine Umsatz- und Ergebnisprognose und hat die unteren Spannen der Prognosebandbreiten angehoben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mit. Entsprechend stehen nun Erlöse zwischen 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro im Plan, wovon vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 205 bis 230 Millionen Euro hängen bleiben sollen. Die vom Unternehmen befragten Analysten erwarten Zahlen am unteren Ende der neuen Spannen.
In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz von SMA im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) lag bei gut 146 Millionen Euro nach einem Verlust von fast 17 Millionen Euro ein Jahr zuvor./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 50,05 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +17,76 %/+76,64 % bedeutet.
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Eine weitere gute Perspektive für SMA:
Berichten zufolge bereiten US-Behörden ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vor, wovon westliche Anbieter wie SMA Solar laut Jefferies profitieren. RBC-Analyst Christopher Dendrinos sieht für Enphase und Solaredge zunächst nur begrenzte Auswirkungen und erwartet stärkere Effekte erst bei einem ähnlichen EU-Verbot.
vor 28 MinKurznachricht