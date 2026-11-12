United-Internet-Tochter 1&1 steigert Erlöse und Gewinn - Prognose bestätigt
- Umsatz und Gewinn stiegen trotz sinkender Kundenzahl
- Der Tarifumbau ließ Mobilfunkverträge deutlich sinken
- 1&1 bestätigte die Prognose und baut 350 Stellen ab
MONTABAUR (dpa-AFX) - Der zu United Internet gehörende Telekommunikationsanbieter 1&1 hat in den ersten neun Monaten 2026 trotz gesunkener Kundenzahl Erlöse und Gewinn gesteigert. Die Prognose für 2026 und darüber hinaus bestätigte das Management, das im September den Abbau von 350 der 1.350 Stellen angekündigt hatte.
Die Zahl der Mobilfunkverträge sank in den neun Monaten bis Ende September um 240.000 auf 12,24 Millionen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Als Hauptgrund
nannte 1&1 die Neuausrichtung des Discount-Tarifangebots Anfang April, durch die sich die Zahl der Verträge deutlich verringerte. Im kleineren Breitbandgeschäft gewann 1&1 hingegen Kunden
hinzu.
Der Umsatz in den ersten neun Monaten stieg im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro und entsprach damit den Markterwartungen. Dabei lag der Serviceumsatz mit rund 2,7 Milliarden Euro etwas mehr als ein Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. 2026 rechnet 1&1 weiter mit einem Serviceumsatz auf dem Vorjahresniveau von knapp 3,7 Milliarden Euro.
Das um einmalige Aufwendungen für den Konzernumbau in Höhe von rund 60 Millionen Euro bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich in den ersten neun Monaten um rund elf Prozent auf circa 593 Millionen Euro. Im laufenden Jahr soll das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis bei 800 Millionen Euro liegen. 2025 hatte 1&1 operativ rund 689 Millionen Euro verdient./err/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 1&1 Aktie
Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 24,50 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 1&1 Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
1&1 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der 1&1 Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -2,04 %/+22,45 % bedeutet.
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Ich hatte 1&1 auch aus Übernahmeüberlegungen gekauft und annodazumal mit einem Angebot von eine UI-Aktie für 1 1&1 Aktie gerechnet. Heute Morgen habe ich für einen Teil diese Transaktion für mich selbst durchgeführt und 1&1 bei 24.70 € verkauft und in UI @ 24.90 € getauscht.
United Internet beabsichtigt wohl bis zu 6 Millionen weitere 1&1 Aktien zu kaufen, wenn diese zu attraktiven Preisen erworben werden können…