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    Armada und Johnson Controls eröffnen Galleon Forge Two in Dublin und bringen damit die Produktion souveräner KI-Infrastruktur nach Europa

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    Armada und Johnson Controls eröffnen Galleon Forge Two in Dublin und bringen damit die Produktion souveräner KI-Infrastruktur nach Europa
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
    • Galleon Forge Two, die zweite Produktionsstätte von Johnson Controls zur Unterstützung von Armadas Leviathan, hat in Irland nun die kontinuierliche Fertigung aufgenommen.
    • Souveräne KI-Infrastruktur wird nun in Europa von europäischen Beschäftigten für Kunden in Europa und darüber hinaus gefertigt.
    • Die Galleon Forge-Fertigungsaktivitäten von Armada schaffen ein übertragbares Fertigungsmodell, das jedes Land bzw. jede Region innerhalb der eigenen Grenzen etablieren kann.
    • Armada und Johnson Controls streben für 2027 eine Kapazität von mindestens 500 MW an, einschließlich des ersten für Fossefall in Norwegen bestimmten Leviathan.

    DUBLIN, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Armada, das Unternehmen für souveräne SI-Infrastruktur, und Johnson Controls (NYSE: JCI) gaben heute den Produktionsbeginn bei Galleon Forge Two bekannt, Armadas erstem europäischen Fertigungsstandort, der sich in einer Anlage von Johnson Controls in Dublin befindet. Galleon Forge Two ist nach Galleon Forge One in Gilbert, Arizona, der zweite Galleon-Forge-Standort, der in einer Anlage von Johnson Controls eingerichtet wurde. Gemeinsam erweitern die beiden Standorte die Fertigungspräsenz von Armada und markieren den Beginn der kontinuierlichen Produktion souveräner Recheninfrastruktur in Europa. Die Unternehmen markierten diesen Meilenstein mit der Fertigstellung des ersten in Dublin gebauten Leviathan, eines modularen Rechenzentrums im Multi-Megawatt-Bereich, das für Fossefall in Norwegen bestimmt ist. Europas erster Leviathan wurde vollständig am Standort Galleon Forge Two entwickelt, integriert und getestet – ein Beweis dafür, dass souveräne KI-Infrastruktur für Europa nun auch in Europa gefertigt werden kann.

    Leviathan kombiniert die souveräne Recheninfrastruktur und Software von Armada mit der besonderen Wärmemanagementtechnologie sowie den Fertigungskapazitäten im industriellen Maßstab von Johnson Controls. Das Portfolio von Johnson Controls im Bereich Wärmemanagement deckt die gesamte Prozesskette ab, einschließlich Kühlmittelverteilungseinheiten, Kältemaschinen sowie Gebäudesteuerungen, und unterstützt Rechensysteme mit hoher Leistungsdichte durch wasserfreie Kühltechnologien, die darauf ausgelegt sind, den Energieverbrauch sowie die Geräuschentwicklung zu reduzieren.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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    Armada und Johnson Controls eröffnen Galleon Forge Two in Dublin und bringen damit die Produktion souveräner KI-Infrastruktur nach Europa Galleon Forge Two, die zweite Produktionsstätte von Johnson Controls zur Unterstützung von Armadas Leviathan, hat in Irland nun die kontinuierliche Fertigung aufgenommen.Souveräne KI-Infrastruktur wird nun in Europa von europäischen Beschäftigten …
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