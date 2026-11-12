Hapag-Lloyd überrascht mit starkem dritten Quartal
Rückenwind für Hapag-Lloyd: Höhere Frachtraten und gut ausgelastete Schiffe stärken das dritte Quartal 2026. Der Konzern hebt seine Jahresprognose an – trotz anhaltender Risiken.
Foto: Marcus Brandt - dpa
- Im dritten Quartal 2026 stieg das Konzern-EBITDA auf 1,7 Mrd. USD, das EBIT auf 1,1 Mrd. USD und der Konzerngewinn auf 1,0 Mrd. USD.
- Treiber waren höhere Frachtraten, eine hohe Schiffsauslastung und das Wachstum im Segment Terminal & Infrastruktur.
- In der Linienschifffahrt erhöhte sich die durchschnittliche Frachtrate auf 1.808 USD/TEU gegenüber 1.413 USD im Vorjahresquartal; die Transportmenge blieb mit 3,4 Mio. TEU nahezu unverändert.
- Terminal & Infrastruktur wuchs im dritten Quartal: Der Umsatz stieg auf 197 Mio. USD, das EBITDA auf 56 Mio. USD.
- Für die ersten neun Monate 2026 erhöhte sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,6 Mrd. auf 17,6 Mrd. USD; das Konzernergebnis sank dagegen um 120 Mio. auf 827 Mio. USD.
- Hapag-Lloyd hob die Jahresprognose 2026 an: erwartet werden 4,6–5,0 Mrd. USD EBITDA und 2,0–2,4 Mrd. USD EBIT. Wegen schwankender Frachtraten und geopolitischer Konflikte bleibt die Prognose unsicher.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Hapag-Lloyd ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Hapag-Lloyd lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 132,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,35 % im
Minus.
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