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    Mister Spex startet Umbau: So reagiert der Händler auf den Marktdruck

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    Sinkende Umsätze, höheres bereinigtes EBITDA: Mister Spex setzt auf wachsende Filialumsätze und schlankere Strukturen. Die Jahresprognose bleibt, die Liquiditätserwartung sinkt.

    Mister Spex startet Umbau: So reagiert der Händler auf den Marktdruck
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 8 % auf 133,6 Mio. Euro; im dritten Quartal verringerte sich der Rückgang auf 4 %.
    • Das Offline-Geschäft wuchs in den ersten neun Monaten um 8 % auf 53,7 Mio. Euro und im dritten Quartal um 4 %.
    • Online-Umsätze gingen in den ersten neun Monaten um 16 % auf 79,9 Mio. Euro zurück; im dritten Quartal betrug das Minus noch 8 %.
    • Das bereinigte EBITDA stieg für die ersten neun Monate gegenüber dem Vorjahr um 28 % auf 5,7 Mio. Euro; im dritten Quartal sank es um 11 % auf 1,9 Mio. Euro.
    • Mister Spex treibt sein Asset-light-Modell voran: Arvato hat Logistik und Lagerhaltung übernommen, Rodenstock die Fertigung; außerdem wird Salesforce früher und für die gesamte Customer Journey eingeführt.
    • Die Umsatz- und Margenprognose für 2026 bleibt unverändert: Umsatzentwicklung von 0 bis −10 % und bereinigte EBITDA-Marge zwischen Break-even und einem mittleren einstelligen Prozentbereich. Der erwartete Jahresendbestand an Zahlungsmitteln wurde auf 21 bis 23 Mio. Euro gesenkt.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemitteilung Q3 2026, bei Mister Spex ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Mister Spex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9630EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,16 % im Plus.


    Mister Spex

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    ISIN:DE000A3CSAE2WKN:A3CSAE
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    Mister Spex startet Umbau: So reagiert der Händler auf den Marktdruck Sinkende Umsätze, höheres bereinigtes EBITDA: Mister Spex setzt auf wachsende Filialumsätze und schlankere Strukturen. Die Jahresprognose bleibt, die Liquiditätserwartung sinkt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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