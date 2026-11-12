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    United Internet verdient mehr als erwartet - Jahresprognose bestätigt

    WDH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz und Gewinn stiegen dank erneut wachsender Kundenzahl
    • Jahresprognose für 2026 bleibt unverändert bestehen
    • Kundenverträge stiegen um 770.000 auf 30,5 Millionen
    WDH - United Internet verdient mehr als erwartet - Jahresprognose bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Ende des dritten Absatzes wurde der Satz vervollständigt.)

    MONTABAUR (dpa-AFX) - United Internet hat in den ersten neun Monaten dank einer weiter gestiegenen Kundenzahl Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Management um Konzernchef und Großaktionär Ralph Dommermuth, der erst im September den Abbau von 800 der 5.150 Stellen bei den Töchtern 1&1 und Ionos angekündigt hatte.

    Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum im Jahresvergleich um drei Prozent auf etwas mehr als 4,6 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Dies entsprach auch den Erwartungen von Analysten. 2026 peilt United Internet weiter einen Umsatz von circa 6,25 Milliarden Euro an - das wären 2,4 Prozent mehr als 2025.

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    Die Zahl der Kundenverträge erhöhte sich in den Monaten bis Ende September um 770.000 auf rund 30,5 Millionen. Dies war mehr als von Analysten erwartet. Der Rückgang der Kundenverträge bei der Mobilfunktochter 1&1 wurde durch das Wachstum beim Internetdienstleister Ionos im Segment mit Mails und Medien (GMX, Web.de, mail.com) mehr als ausgeglichen.

    Das um einmalige Aufwendungen für den Konzernumbau in Höhe von rund 61 Millionen Euro bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um zehn Prozent auf 1,06 Milliarden Euro. Branchenexperten hatten hier etwas weniger auf dem Zettel. 2026 soll der Wert weiter um circa 13 Prozent auf rund 1,45 Milliarden Euro steigen

    Unter dem Strich stieg der bereinigte Gewinn je Aktie aus fortgeführten Bereichen in den ersten neun Monaten um knapp 40 Prozent auf 1,04 Euro. Grund für den überproportionalen Anstieg waren geringere Steueraufwendungen. Bereinigt um die Kosten für den Unternehmensumbau betrug der operative Gewinn je Aktie 1,26 Dollar./err/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 1&1 Aktie

    Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 24,50 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 1&1 Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    1&1 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der 1&1 Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -2,04 %/+22,45 % bedeutet.





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