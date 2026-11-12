Sixt hebt Prognose nach starkem Urlaubsquartal - Umsatz wächst deutlich

Wer mit Aktien Geld verdienen will, muss manchmal gegen den Strom schwimmen. Ich tue das bei Sixt ganz bewusst. Die Branche der Autovermietungen wird derzeit abgestraft, weil hier größtenteils Verluste eingefahren werden. Sixt wird hier in Sippenhaft genommen, obwohl sie sehr profitabel sind.

Hier ist die Gewinnentwicklung der großen Autovermietungen in den letzten 5 Jahren (Net Income) in Millionen EUR/USD:

Unternehmen │2021 │2022 │2023 │2024 │2025 Sixt (EUR) │ 313 │ 386 │ 335 │ 244 │ 286 Hertz (USD) │ 365 │ 2.059 │ 616 │ –2.862 │ –747 Avis Budget (USD) │ 1.285 │ 2.764 │ 1.632 │ –1.821 │ –889 Europcar (EUR) │ 29 │ 55 │ –139 │ –256 │ –315

Sixt ist von den weltweit größten Autovermietungen die mit der höchsten Eigenkapitalquote. Nur bei Enterprise werden diese Daten nicht veröffentlicht, da dieses Unternehmen in Privatbesitz ist und keine Finanzberichte veröffentlicht.

Autovermietungen sind größtenteils fremdfinanziert, die Zinsen richten sich nach dem Risiko, und je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Risiko.

Ich habe die KI mal ausrechnen lassen, wieviel Prozent vom Umsatz die großen Autovermieter für Finanzierungskosten ausgeben müssen:

· Hertz: 13%

· Europcar: 8%

· Avis / Budget: 3,7% (trotz negativem Eigenkapital)

· Sixt: 3,3%

Somit haben Sixt und Avis / Budget einen riesigen strategischen Vorteil gegenüber Hertz und Europcar.

Alle außer Sixt leiden: Geringe Eigenkapitalquote, seit 2 Jahren hohe Verluste: Die Firmen befinden sich in einem Überlebenskampf! Sixt kann sich auf strategisches Wachstum und Zukunftsthemen fokussieren, während andere ihre ganze Energie brauchen, um das operative Geschäft irgendwie finanziert zu bekommen. In Zeiten von relativ hohen Zinsen ist der Effekt noch stärker als in Niedrigzinsphasen.

Noch ein wichtiger Grund, in Sixt zu investieren: Sie haben gerade erst ihr Kundenbindungsprogramm gestartet. Die großen Hotelketten und die Fluggesellschaften machen das seit Jahren und fahren sehr gut damit. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie gut das funktioniert. Bei meinen Dienstreisen habe ich bevorzugt die Hotelkette gebucht, wo ich die meisten "Punkte" gesammelt hatte, damit ich privat mit der Familie mal ein Wochenende "gratis" übernachten konnte. Das gleiche bei Flügen: Am liebsten Star-Alliance, damit ich mal einen Freiflug, oder zumindest ein Upgrade mit Meilen bezahlen konnte. Bei Mietwagen war Avis die bevorzugte Wahl, schließlich hatte ich eine "Avis Preferred" Karte, mit der man oft kostenlose Upgrades und wesentlich besseren Service bekommen hat.

Endlich zieht hier Sixt nach und hat auch so ein Kundenbindungsprogramm. Das wird sicher einen deutlichen und nachhaltigen Umsatzschub über die nächsten Jahre generieren.

Sixt ist für mich ein klarer Kauf für das Langfrist-Depot.