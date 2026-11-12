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    Sixt hebt Prognose nach starkem Urlaubsquartal - Umsatz wächst deutlich

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    Für Sie zusammengefasst
    • Sixt erwartet 2026 knapp 4,7 Milliarden Euro Umsatz
    • Sixt steigert Quartalsumsatz um zwölf Prozent
    • Nachfrage und knappe Flotte stützen Sixts Ergebnis
    Sixt hebt Prognose nach starkem Urlaubsquartal - Umsatz wächst deutlich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PULLACH (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt rechnet nach einem guten Sommerquartal auch im Gesamtjahr mit mehr Umsatz als bisher. So dürfte 2026 ein Erlös von knapp 4,7 Milliarden herauskommen, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Pullach mitteilte. Bisher standen bis zu 4,6 Milliarden Euro im Plan des Managements. Das hatten Analysten bisher auch als mittlere Schätzung auf dem Zettel. Bei der Marge des Vorsteuerergebnisses bleibt das Ziel im Bereich von 10 Prozent.

    Im für Autovermieter wichtigsten dritten Quartal mit dem Haupt-Urlaubszeitraum schnitt Sixt beim Erlös etwas besser ab als am Markt erwartet. Der Umsatz stieg um knapp 12 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 9 Prozent auf 281,8 Millionen Euro. Beim Erlös war das spürbar mehr als am Markt erwartet. Unter dem Strich blieb mit 197,4 Millionen Euro knapp 9 Prozent mehr Gewinn übrig.

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    "Getragen wird das Ergebnis von der starken Nachfrage nach unseren Produkten, einer hohen Auslastung und einer Flotte, die wir bewusst knapp geplant haben", sagte Co-Chef Alexander Sixt laut Mitteilung. Das soll auch im kommenden Jahr die Maßgabe sein. 2027 wolle das Unternehmen die Investitionen gegenüber dem laufenden Jahr zudem erhöhen. Für 2026 sind mehr als 100 Millionen Euro veranschlagt./men/bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Vz Aktie

    Die Sixt Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 76,20 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Sixt Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.





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