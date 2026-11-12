Sixt hebt Prognose nach starkem Urlaubsquartal - Umsatz wächst deutlich
- Sixt erwartet 2026 knapp 4,7 Milliarden Euro Umsatz
- Sixt steigert Quartalsumsatz um zwölf Prozent
- Nachfrage und knappe Flotte stützen Sixts Ergebnis
PULLACH (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt rechnet nach einem guten Sommerquartal auch im Gesamtjahr mit mehr Umsatz als bisher. So dürfte 2026 ein Erlös von knapp 4,7 Milliarden herauskommen, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Pullach mitteilte. Bisher standen bis zu 4,6 Milliarden Euro im Plan des Managements. Das hatten Analysten bisher auch als mittlere Schätzung auf dem Zettel. Bei der Marge des Vorsteuerergebnisses bleibt das Ziel im Bereich von 10 Prozent.
Im für Autovermieter wichtigsten dritten Quartal mit dem Haupt-Urlaubszeitraum schnitt Sixt beim Erlös etwas besser ab als am Markt erwartet. Der Umsatz stieg um knapp 12 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 9 Prozent auf 281,8 Millionen Euro. Beim Erlös war das spürbar mehr als am Markt erwartet. Unter dem Strich blieb mit 197,4 Millionen Euro knapp 9 Prozent mehr Gewinn übrig.
"Getragen wird das Ergebnis von der starken Nachfrage nach unseren Produkten, einer hohen Auslastung und einer Flotte, die wir bewusst knapp geplant haben", sagte Co-Chef Alexander Sixt laut Mitteilung. Das soll auch im kommenden Jahr die Maßgabe sein. 2027 wolle das Unternehmen die Investitionen gegenüber dem laufenden Jahr zudem erhöhen. Für 2026 sind mehr als 100 Millionen Euro veranschlagt./men/bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Vz Aktie
Die Sixt Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 76,20 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Sixt Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.
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Wer mit Aktien Geld verdienen will, muss manchmal gegen den Strom schwimmen. Ich tue das bei Sixt ganz bewusst. Die Branche der Autovermietungen wird derzeit abgestraft, weil hier größtenteils Verluste eingefahren werden. Sixt wird hier in Sippenhaft genommen, obwohl sie sehr profitabel sind.
Hier ist die Gewinnentwicklung der großen Autovermietungen in den letzten 5 Jahren (Net Income) in Millionen EUR/USD:
|Unternehmen
|│2021
|│2022
|│2023
|│2024
|│2025
|Sixt (EUR)
|│313
|│386
|│335
|│244
|│286
|Hertz (USD)
|│365
|│2.059
|│616
|│–2.862
|│–747
|Avis Budget (USD)
|│1.285
|│2.764
|│1.632
|│–1.821
|│–889
|Europcar (EUR)
|│29
|│55
|│–139
|│–256
|│–315
Sixt ist von den weltweit größten Autovermietungen die mit der höchsten Eigenkapitalquote. Nur bei Enterprise werden diese Daten nicht veröffentlicht, da dieses Unternehmen in Privatbesitz ist und keine Finanzberichte veröffentlicht.
Autovermietungen sind größtenteils fremdfinanziert, die Zinsen richten sich nach dem Risiko, und je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Risiko.
Ich habe die KI mal ausrechnen lassen, wieviel Prozent vom Umsatz die großen Autovermieter für Finanzierungskosten ausgeben müssen:
· Hertz: 13%
· Europcar: 8%
· Avis / Budget: 3,7% (trotz negativem Eigenkapital)
· Sixt: 3,3%
Somit haben Sixt und Avis / Budget einen riesigen strategischen Vorteil gegenüber Hertz und Europcar.
Alle außer Sixt leiden: Geringe Eigenkapitalquote, seit 2 Jahren hohe Verluste: Die Firmen befinden sich in einem Überlebenskampf! Sixt kann sich auf strategisches Wachstum und Zukunftsthemen fokussieren, während andere ihre ganze Energie brauchen, um das operative Geschäft irgendwie finanziert zu bekommen. In Zeiten von relativ hohen Zinsen ist der Effekt noch stärker als in Niedrigzinsphasen.
Noch ein wichtiger Grund, in Sixt zu investieren: Sie haben gerade erst ihr Kundenbindungsprogramm gestartet. Die großen Hotelketten und die Fluggesellschaften machen das seit Jahren und fahren sehr gut damit. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie gut das funktioniert. Bei meinen Dienstreisen habe ich bevorzugt die Hotelkette gebucht, wo ich die meisten "Punkte" gesammelt hatte, damit ich privat mit der Familie mal ein Wochenende "gratis" übernachten konnte. Das gleiche bei Flügen: Am liebsten Star-Alliance, damit ich mal einen Freiflug, oder zumindest ein Upgrade mit Meilen bezahlen konnte. Bei Mietwagen war Avis die bevorzugte Wahl, schließlich hatte ich eine "Avis Preferred" Karte, mit der man oft kostenlose Upgrades und wesentlich besseren Service bekommen hat.
Endlich zieht hier Sixt nach und hat auch so ein Kundenbindungsprogramm. Das wird sicher einen deutlichen und nachhaltigen Umsatzschub über die nächsten Jahre generieren.
Sixt ist für mich ein klarer Kauf für das Langfrist-Depot.
Sorry, daß mit der Gewinnwarnung ist vollkommen aus der Luft gegriffen. Über 82 Prozent der Autos (laut KI) haben eine Rücknahmevereinbarung.