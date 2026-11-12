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    Ottobock wächst weiter – trotz veränderter Marktbedingungen

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    Mehr Umsatz, höhere Gewinne: Ottobock wächst und bestätigt die Jahresprognose. Doch Schwächen in Amerika und ein schwierigeres Erstattungsumfeld im Schlussquartal trüben das Bild.

    Ottobock wächst weiter – trotz veränderter Marktbedingungen
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA
    • Ottobock erzielte im dritten Quartal 2026 im Kerngeschäft 6,4 % organisches Umsatzwachstum; in den ersten neun Monaten waren es 6,6 %.
    • Der Umsatz im Kerngeschäft stieg in den ersten neun Monaten auf 1.251,8 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf 327,1 Mio. Euro, die Marge verbesserte sich auf 26,1 %.
    • Regional wuchsen EMEA (Q3: +8,0 %) und APAC (+17,9 %) stark; Americas verzeichnete einen organischen Rückgang von 1,8 % im dritten Quartal.
    • Produkte & Komponenten (B2B) blieben der Wachstumsmotor: organisch +9,9 % im dritten Quartal. Patient Care (B2C) wuchs um 1,7 % und blieb hinter den Wachstumszielen zurück.
    • Der bereinigte Konzerngewinn stieg in den ersten neun Monaten um 16,3 % auf 138,0 Mio. Euro. Der Free Cashflow sank auf 151,1 Mio. Euro, vor allem wegen höherer Steuerzahlungen.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: 6,0–8,0 % organisches Umsatzwachstum im Kerngeschäft und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 27,0 %. Ottobock erwartet im vierten Quartal ein anspruchsvolleres Erstattungsumfeld.

    Der nächste wichtige Termin, Q3 2026 Quartalsmitteilung, bei Ottobock ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Ottobock lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,58 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.175,56PKT (+0,55 %).


    Ottobock

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    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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