Bitcoin unter 74.000 Dollar: Droht jetzt ein historisches Doppel-Minus?

Zusätzlichen Gegenwind könnte die US-Geldpolitik liefern. Goldman Sachs rechnet laut Stocktwits inzwischen mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte im Dezember und einem weiteren Schritt im März 2027. Eine erste anschließende Senkung erwartet die Bank erst im Dezember 2027 – drei Monate später als zuvor. Hintergrund sind die US-Inflationsdaten: Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen damit erneut über den Erwartungen. Hohe Zinsen erhöhen die Attraktivität verzinslicher Anlagen und können die Nachfrage nach spekulativen Vermögenswerten wie Bitcoin dämpfen.

Bitcoin steht unter Druck. Am Mittwoch fiel der Kurs unter 74.000 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit August. Neben dem jüngsten Rückgang rückt eine bislang einmalige Negativserie in den Blick: Nach einem Verlustjahr 2025 könnte die Kryptowährung auch 2026 mit einem Minus beenden. Ob es dazu kommt, lässt sich erst zum Jahresende feststellen.

Der Bitcoin-Kritiker Peter Schiff sieht darin ein Risiko für weitere Verluste. Nach seinen Angaben verlor Bitcoin 2025 bereits 6,34 Prozent; 2026 lag der Kurs zum Zeitpunkt seiner Äußerung rund 16,5 Prozent im Minus. Zwei Verlustjahre in Folge wären demnach ein Novum. Schiff hatte zuvor vor einem bevorstehenden Crash gewarnt. Seine Einschätzung ist jedoch eine Prognose und kein Beleg dafür, dass ein weiterer Einbruch bevorsteht.

Weniger alarmiert zeigt sich der Kryptoanalyst Michaël van de Poppe. Er ordnet den Rückgang als gewöhnliche Korrektur innerhalb eines Bullenmarktes ein. Für eine nachhaltige Erholung müsse Bitcoin zunächst die Marke von 75.000 Dollar zurückgewinnen und als Unterstützung verteidigen. Auch Daten zu kurzfristigen Anlegern liefern einen möglichen Hinweis auf nachlassenden Verkaufsdruck: Die Zahl der mit Verlust an Börsen transferierten Bitcoin sank laut CryptoQuant von rund 32.700 im November auf etwa 9.900 am Montag. Eine Trendwende ist damit aber nicht bestätigt. Für den Kurs bleiben Inflationsdaten und Entscheidungen der US-Notenbank entscheidend.

Parallel meldet GLS Investments den ersten Erwerb für seinen neuen Energieinfrastruktur-Fonds. Der GLS ELTIF kaufte von der GLS Energie AG einen Solarpark im rheinland-pfälzischen Polch. Die bestehende Freiflächenanlage erstreckt sich über rund 18 Hektar und verfügt über eine Bruttonennleistung von 12,8 Megawattpeak. Erwartet wird eine jährliche Stromproduktion von etwa 13.000 Megawattstunden – genug für rund 3.800 Zweipersonenhaushalte.

Nach Angaben des Fonds erfüllt das Projekt dessen ökologische und wirtschaftliche Prüfkriterien. Da es sich um eine Bestandsanlage handelt, werde keine zusätzliche Fläche versiegelt; die Wiese werde ohne Pestizide und Dünger bewirtschaftet. Der Solarpark erhält eine laufende EEG-Einspeisevergütung. GLS bezeichnet ihn als Ankerinvestment mit verlässlicher Ertragsbasis. Das Fondsvolumen liegt derzeit bei rund 40 Millionen Euro, weitere Projekte seien in Planung.

Der Anbieter weist zugleich auf die langfristige und eingeschränkt liquide Struktur des ELTIF hin. Die Laufzeit beträgt 99 Jahre; Rückgaben unterliegen Beschränkungen und sind nicht garantiert. Anleger können Kapital verlieren. Die Mitteilung ist eine Marketing-Anzeige, keine Anlageberatung.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 73.538USD auf CryptoCompare Index (12. November 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.