GFT Technologies: Wachstum und Profitabilität steigen – Prognose erhöht 81 0 Kommentare

Mehr Umsatz, höhere Marge und deutlich mehr Aufträge: GFT setzt seinen Wachstumskurs fort. Nach starken neun Monaten hebt der IT-Dienstleister die Prognose für 2026 an.

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