GFT Technologies: Wachstum und Profitabilität steigen – Prognose erhöht
Mehr Umsatz, höhere Marge und deutlich mehr Aufträge: GFT setzt seinen Wachstumskurs fort. Nach starken neun Monaten hebt der IT-Dienstleister die Prognose für 2026 an.
Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa
- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 7 Prozent auf 700,9 Mio. Euro.
- Das bereinigte EBIT legte um 16 Prozent auf 52,9 Mio. Euro zu; die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent.
- Der Auftragsbestand wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent auf 396,7 Mio. Euro.
- Americas & APAC steigerte den Umsatz um 15 Prozent; Lateinamerika war ein wichtiger Treiber. In Europa wuchs der Umsatz im dritten Quartal um 5 Prozent.
- Die Wynxx-Plattform erzielte beeinflusste Umsätze von 38,1 Mio. Euro im Software Engineering und 24,3 Mio. Euro in der Business Process Suite. Bei Itaú Unibanco verkürzte Wynxx Batch2Cloud die Migration um bis zu 70 Prozent.
- GFT hob die Jahresprognose an: Für 2026 erwartet das Unternehmen 945 Mio. Euro Umsatz und rund 72 Mio. Euro bereinigtes EBIT.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei GFT Technologies ist am 12.11.2026.
Der Kurs von GFT Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,98EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,48 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.175,56PKT (+0,55 %).
+2,30 %
+3,58 %
+6,43 %
+34,34 %
+66,00 %
-4,58 %
-28,16 %
+46,74 %
+75,48 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte