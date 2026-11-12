SMA Solar: Gewinn-Comeback! Was macht die Aktie?

Das EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, springt von minus 16,9 auf 146,3 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) dreht von minus 123,2 auf plus 107,4 Millionen Euro. Im vorbörslichen Handel legt die Aktie leicht zu.

SMA Solar kehrt in die Gewinnzone zurück.So stehen nach neun Monaten 2026 98,9 Millionen Euro Nettogewinn in den Büchern. Je Aktie sind das 2,85 Euro, im Vorjahr lag der Wert noch bei minus 4,16 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Haken im Gewinnsprung

Positive Sondereffekte und Zollrückerstattungen stützen das ausgewiesene EBITDA. Vor Sondereffekten fällt es dagegen von 118,6 auf 109,6 Millionen Euro.

Der Neunmonatsumsatz steigt um 2,3 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro. Ohne den negativen Umsatzeffekt der US-Zollrückerstattungen von 22,3 Millionen Euro hätte das Plus bei rund 4,3 Prozent gelegen.

Das dritte Quartal übertrifft die Erwartungen

Von Juli bis September setzte SMA rund 474 Millionen Euro um. Analysten hatten 472 Millionen Euro erwartet, im Vorjahr waren es 450 Millionen Euro. Das Wachstum beträgt rund 5,4 Prozent. Das EBITDA erreicht 58 Millionen Euro und übertrifft den Konsens von 57 Millionen Euro knapp. Ein Jahr zuvor stand noch ein Minus von 26 Millionen Euro.

Der Auftragsbestand liegt bei 1,86 Milliarden Euro

Der Auftragsbestand liegt rund 45 Prozent über dem des Vorjahres. Allein die Sparte Large Scale sammelt im dritten Quartal Bestellungen über 480 Millionen Euro ein.

Für das Jahr 2026 gibt SMA eine Prognose von 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro Umsatz und 205 bis 230 Millionen Euro EBITDA ab. Damit peilt der Vorstand jeweils die obere Hälfte der bisherigen Spannen an. Im Jahr 2025 lagen die Erlöse bei 1,516 Milliarden Euro und das EBITDA bei minus 65,4 Millionen Euro.

Fazit:

SMA Solar schreibt schwarze Zahlen, hat volle Auftragsbücher und gibt einen positiven Ausblick. Doch Sondereffekte stützen den Gewinnsprung. Das gesunkene EBITDA vor Sondereffekten ist und bleibt der Schwachpunkt im Zahlenwerk.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 50,80EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.





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Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte SMA -Weltmarktführer bei Wechselrichtern SMA Solar Technology -0,74 % Aktie 43 Aufrufe heute Avat-vila heute 07:25

Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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