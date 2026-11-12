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    tonies Registered (A): Starkes Q3, 33 % Umsatzplus in neun Monaten

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    Mit kräftigem Wachstum und Rückenwind aus Nordamerika steuert tonies auf das Jahresziel zu. Nach neun Monaten steht ein Umsatzplus von 33 % zu Buche.

    tonies Registered (A): Starkes Q3, 33 % Umsatzplus in neun Monaten
    Foto: 916319805
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 33 % auf 422,9 Mio. Euro; im dritten Quartal legte er um 28 % auf 179,9 Mio. Euro zu.
    • Nordamerika blieb größtes und am schnellsten wachsendes Segment: Der Umsatz erhöhte sich in neun Monaten um 45 % auf 177,0 Mio. Euro.
    • In DACH wuchs der Umsatz um 19 % auf 157,2 Mio. Euro; im Segment „Rest der Welt“ um 39 % auf 88,7 Mio. Euro.
    • Der Umsatz mit Tonie-Figuren stieg in neun Monaten um 33 % auf 308,1 Mio. Euro, mit Tonieboxen um 37 % auf 101,1 Mio. Euro.
    • Der internationale Umsatzanteil erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozentpunkte auf 63 %.
    • tonies bestätigte die Jahresprognose 2026: währungsbereinigtes Umsatzwachstum von über 20 % auf mehr als 760 Mio. Euro, über 30 % Wachstum in Nordamerika und eine bereinigte EBITDA-Marge von 9 bis 11 %.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei tonies Registered (A) ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von tonies Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,820EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,66 % im Plus.
    27 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,920EUR das entspricht einem Plus von +0,72 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.175,56PKT (+0,55 %).


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