Strategy fliegt aus dem MSCI - Das sind die Folgen

Die Strategy -Aktie reagierte nachbörslich mit Verlusten und fiel 1,75 Prozent auf 120,21 US-Dollar. Die Strategy-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 20 Prozent an Wert verloren. Gleichzeitig liegt Bitcoin über 15 Prozent im Minus.

Die Entscheidung ist gefallen. Der Indexanbieter MSCI hat am Mittwochabend bekannt gegeben, dass Strategy aus dem MSCI USA und damit auch aus dem MSCI World entfernt wird. Die Änderungen treten nach Handelsschluss am 30. November in Kraft und gelten ab dem 1. Dezember 2026.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Warum MSCI Strategy aus dem Index wirft

Hinter der Entscheidung stehen neue Aufnahmekriterien, die MSCI bereits im Oktober beschlossen hatte. Demnach sollen Unternehmen ausgeschlossen werden, deren Geschäftsmodell eher einem Investmentfonds als einem operativen Unternehmen ähnelt.

Ursprünglich wollte MSCI Unternehmen ausschließen, deren Vermögen zu mindestens 50 Prozent aus Kryptowährungen besteht. Die endgültigen Regeln gehen jedoch weiter und berücksichtigen zusätzliche Finanzkennzahlen.

Für Strategy wird damit das eigene Geschäftsmodell zum Problem. Michael Saylor hat den ehemaligen Softwarekonzern in einen der größten börsennotierten Bitcoin-Investoren verwandelt.

Bereits im September hatte Saylor die geplanten Änderungen als diskriminierend kritisiert. Strategy erklärte damals, ein Ausschluss würde dem eigenen Geschäft kaum schaden, wohl aber der Glaubwürdigkeit von MSCI als neutralem Indexanbieter.

Strategy drohen Verkäufe in Milliardenhöhe

Zahlreiche ETFs und passive Fonds bilden MSCI-Indizes nach. Mit dem Ausschluss von Strategy müssen sie ihre entsprechenden Aktienbestände verkaufen.

JPMorgan hatte bereits vor der Entscheidung mögliche Abflüsse von 2,8 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Sollten weitere Indexanbieter nachziehen, könnten die Verkäufe laut der Bank sogar 8,8 Milliarden US-Dollar erreichen.

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Einschätzung: Strategy droht ein langfristiges Problem

Der MSCI-Ausschluss ist für Strategy kein unmittelbares existenzielles Problem. Dennoch könnte er das Geschäftsmodell langfristig erheblich schwächen.

Dieses funktioniert besonders gut, solange Anleger bereit sind, Strategy-Aktien zu attraktiven Bewertungen zu kaufen und dadurch weitere Bitcoin-Investitionen zu ermöglichen. Durch den Wegfall passiver Investoren könnte die Nachfrage jedoch sinken und die Kapitalbeschaffung schwieriger werden.

Hinzu kommt, dass Strategy 2026 bereits Bitcoin im Wert von 432 Millionen US-Dollar verkauft hat, um Dividenden auf Vorzugsaktien und Aktienrückkäufe zu finanzieren. Weitere Verkäufe sind daher nicht ausgeschlossen.

Ziehen weitere Indexanbieter nach, könnte sich die Lage für Strategy zusätzlich verschärfen. Eine dauerhaft geringere Nachfrage nach der Aktie würde die Finanzierung neuer Bitcoin-Käufe erschweren. Damit könnte Strategy künftig deutlich weniger in Bitcoin investieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion | Spezialisiert auf Kryptowährungen und Finanztrends





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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