Hensoldt hebt die Messlatte: 10 Milliarden Euro Umsatz bis 2035

Der Rückenwind kommt aus höheren Verteidigungsausgaben und umfangreichen Beschaffungsprogrammen. Hensoldt schätzt, dass der für das Unternehmen zugängliche Markt bis 2031 jährlich um rund zehn Prozent auf 76 Milliarden Euro wächst. Die NATO-Staaten wollen bis 2035 mindestens 3,5 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Kernverteidigung aufwenden. Auch Deutschland plant steigende Ausgaben. Hensoldt sieht Wachstumschancen unter anderem bei Luftverteidigung, neuen Großprogrammen und Exporten. Langfristig soll rund die Hälfte des Umsatzes außerhalb Deutschlands erzielt werden.

Hensoldt hält an seiner Umsatzambition von sechs Milliarden Euro für 2030 fest und setzt erstmals ein konkretes Ziel für die Zeit danach: Bis 2035 soll der Erlös auf zehn Milliarden Euro steigen. Das Management stellte die Pläne am Kapitalmarkttag in London vor. Die Perspektive fußt auf der erwarteten Nachfrage nach Verteidigungselektronik. Zugleich will sich der MDax-Konzern vom Sensoranbieter zum „Neo-Systemhaus“ entwickeln, das Sensoren, Software und Systemintegration verbindet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Kurzfristig soll das Wachstum deutlich anziehen: Für 2027 und 2028 erwartet Hensoldt jährliche Umsatzsteigerungen von 15 bis 20 Prozent; gegen Ende des Jahrzehnts sollen es mehr als 20 Prozent sein. Die bereinigte EBITDA-Marge soll von rund 19 Prozent im Jahr 2026 jährlich um etwa einen halben Prozentpunkt steigen und 2030 rund 21 Prozent erreichen. Für das laufende Jahr hält der Konzern an seiner Prognose fest: 2,8 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von etwa 19 Prozent. 2025 hatte der Umsatz 2,46 Milliarden Euro betragen.

Ein zentraler Hebel ist der Ausbau der Produktion. Bis Mitte 2027 soll Hensoldt einen deutlichen Kapazitätssprung erreichen, bis 2029 ist eine weitere Erweiterung vorgesehen. Die Belegschaft soll von rund 10.600 Beschäftigten 2026 auf etwa 14.000 wachsen. Der Auftragsbestand lag Ende September bei 10,4 Milliarden Euro und soll bis Jahresende auf 11,2 Milliarden steigen. Für 2027 bis 2032 beziffert das Unternehmen seine ungewichtete Auftragspipeline auf rund 110 Milliarden Euro. Diese Summe ist jedoch keine gesicherte Umsatzbasis: Aufträge müssen erst gewonnen und anschließend abgearbeitet werden.

Zusätzliche Erlöse verspricht sich Hensoldt von Software und Dienstleistungen. Für die Software-Suite MDOcore verhandelt der Konzern mit drei Kunden über Prototypen; erste Aufträge erwartet er ab 2027. Das Servicegeschäft soll langfristig etwa ein Viertel des Umsatzes ausmachen. Die hohen Ziele setzen damit voraus, dass Hensoldt nicht nur die Nachfrage in Aufträge umwandelt, sondern zugleich Personal, Lieferketten und Fertigung rechtzeitig skaliert. Der Konzern betont, die dafür nötigen Kapazitäten schrittweise aufzubauen und den wachsenden Auftragsbestand schneller in Umsatz zu überführen.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 82,75EUR auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.