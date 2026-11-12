SFC Energy mit Rekordzahlen – doch der Ukraine-Schub lässt nach

Der Auftrag prägte auch die Ertragsentwicklung. Auf ihn entfielen 32,2 Prozent des Konzernumsatzes. Im Segment Clean Energy, das in den ersten neun Monaten um 44,5 Prozent auf 103,3 Millionen Euro wuchs, erhöhte sich der Verteidigungsanteil auf rund 46 Prozent. Dagegen sank der Umsatz im Segment Clean Power Management um 5,6 Prozent auf 29,4 Millionen Euro. Insgesamt verbesserte sich die Bruttomarge deutlich auf 48,8 Prozent, nach 40,4 Prozent im Vorjahreszeitraum.

SFC Energy hat im dritten Quartal 2026 den höchsten Umsatz seiner Unternehmensgeschichte erzielt. Die am Mittwoch veröffentlichten Neunmonatszahlen bestätigen die bereits Ende Oktober gemeldeten Eckdaten: Der Umsatz stieg von Januar bis September um 29,3 Prozent auf 132,8 Millionen Euro. Im dritten Quartal allein legten die Erlöse um 73,3 Prozent auf 50,4 Millionen Euro zu. Haupttreiber war ein Großauftrag für Brennstoffzellensysteme in der Ukraine, dessen Auslieferung zum Ende des Quartals abgeschlossen wurde.

Das bereinigte EBITDA mehr als verdreifachte sich auf 33,7 Millionen Euro, das bereinigte EBIT stieg von 5,0 auf 25,7 Millionen Euro. Unter dem Strich erzielte SFC einen Gewinn von 14,3 Millionen Euro; ein Jahr zuvor hatte noch ein Verlust von 1,2 Millionen Euro zu Buche gestanden. Auch der operative Cashflow drehte deutlich ins Plus: Er erreichte 33,7 Millionen Euro nach minus 12,4 Millionen Euro. Die Nettofinanzposition erhöhte sich seit Jahresende auf 67,3 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote lag bei soliden 72,1 Prozent.

Der Rückenwind aus dem Ukraine-Geschäft spiegelt sich allerdings nicht im Auftragsbestand wider. Zwar stieg der Auftragseingang in den ersten neun Monaten auf 119,1 Millionen Euro, verglichen mit 78,4 Millionen Euro im Vorjahr. Nach Abschluss des Großauftrags und einem schwächeren Auftragseingang im dritten Quartal sank der Bestand jedoch auf 64,9 Millionen Euro. Zum Jahresende 2025 hatte er noch 78,6 Millionen Euro betragen. Das Unternehmen muss also neues Geschäft gewinnen, um die Auslastung zu sichern.

Für das vierte Quartal erwartet der Vorstand einen wieder stärker zivil geprägten Produktmix und deshalb einen geringeren Ergebnisbeitrag als in den beiden Vorquartalen. Zusätzlich belasten höhere Ausgaben für ein ERP-Projekt sowie den Ausbau der Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsaktivitäten. SFC setzt darauf, weitere Ukraine-Projekte zu gewinnen und seine Verteidigungsaktivitäten in den USA, im Mittleren Osten und in Europa auszubauen.

Die Ergebnisprognose für 2026 wurde bereits am 29. Oktober angehoben: Das bereinigte EBITDA soll 36 bis 38 Millionen Euro erreichen, das bereinigte EBIT 25,5 bis 27,5 Millionen Euro. Die Umsatzprognose bleibt bei 166 bis 175 Millionen Euro. Die Rekordzahlen unterstreichen die Ertragskraft des Geschäfts, doch der schrumpfende Auftragsbestand und der erwartete Dämpfer zum Jahresende machen deutlich: Das außergewöhnliche Tempo des dritten Quartals ist kein Selbstläufer.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,08EUR auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.