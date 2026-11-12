Softwareanbieter GFT erhöht Jahresziele im KI-Boom

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 33,85 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -2,54 %/+38,81 % bedeutet.