Softwareanbieter GFT erhöht Jahresziele im KI-Boom
- GFT hebt 2026-Umsatzziel auf 945 Millionen Euro
- GFT erwartet 72 Millionen Euro bereinigten Gewinn
- Nach neun Monaten steigen Umsatz und Gewinn kräftig
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies wird dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) optimistischer fürs laufende Jahr. Der Umsatz soll 2026 um 6 Prozent auf 945 Millionen Euro zulegen, wie das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Bisher hatte GFT etwa 930 Millionen Euro angepeilt. Außerdem wird der bereinigte operative Gewinn (ber. Ebit) bei rund 72 Millionen statt 71 Millionen Euro erwartet.
Nach den ersten neun Monaten steht für den Softwareanbieter ein Umsatzplus von 7 Prozent auf 700,9 Millionen Euro zu Buche. Der bereinigte operative Gewinn legte um 16 Prozent auf 52,9 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente GFT mit 28,5 Millionen Euro sogar 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der SDax-Konzern profitierte weiterhin stark von der hohen Nachfrage nach Modernisierung mit KI und Cloud-Technik, zu den Kunden zählt unter anderem die Deutsche Bank ./niw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 33,85 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -2,54 %/+38,81 % bedeutet.
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Community Beiträge zu GFT Technologies - 580060 - DE0005800601
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Ein Einblick für dich, welche "offenen Jedermann Fonds" derzeit in GFT drin sind....
Und der Kurs hätte locker für 100% Zuwachs Bewertungsplatz.
Du siehst bei der GFT eigenen KI Plattform WYNXX keinerlei positiven Vorteil?