Secunet Security Networks: Umsatz und Aufträge wachsen kräftig weiter 73 0 Kommentare

Starker öffentlicher Sektor, volle Auftragsbücher: secunet legt beim Umsatz deutlich zu. Trotz leicht rückläufiger Ergebnisse bleibt der Konzern für 2026 auf Kurs.

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