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    Secunet Security Networks: Umsatz und Aufträge wachsen kräftig weiter

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    Starker öffentlicher Sektor, volle Auftragsbücher: secunet legt beim Umsatz deutlich zu. Trotz leicht rückläufiger Ergebnisse bleibt der Konzern für 2026 auf Kurs.

    Secunet Security Networks: Umsatz und Aufträge wachsen kräftig weiter
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 19,3 % auf 339,8 Mio. Euro.
    • Der Auftragseingang legte um 25,0 % auf 392,5 Mio. Euro zu; der Auftragsbestand wuchs um 18,4 % auf 330,2 Mio. Euro.
    • Das Segment Public Sector steigerte den Umsatz um 29,2 % auf 322,2 Mio. Euro und trug maßgeblich zum Wachstum bei.
    • Im Business Sector sank der Umsatz wegen schwächerer Nachfrage aus Gesundheitswesen und Industrie auf 17,7 Mio. Euro (Vorjahr: 35,5 Mio. Euro).
    • Wegen Investitionen in Organisation und Transformation lagen EBITDA mit 38,8 Mio. Euro und EBIT mit 22,9 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahresniveau.
    • secunet bestätigte den Ausblick für 2026: Umsatz von 460–500 Mio. Euro, EBIT von 53–58 Mio. Euro und EBITDA von 76–84 Mio. Euro; der Umsatz wird am oberen Ende der Spanne erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Konzernquartalsmitteilung zum 30. September 2026, bei Secunet Security Networks ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Secunet Security Networks lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 229,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,03 % im Minus.
    22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 226,50EUR das entspricht einem Minus von -1,41 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.175,56PKT (+0,55 %).


    Secunet Security Networks

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    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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