Zahlenflut im November: Diese Termine könnten die Märkte bewegen

Am 10. November stehen unter anderem Infineon, Henkel, Uniper und K+S auf der Agenda. Am Freitag folgen Richemont, Generali und Bechtle. In der darauffolgenden Woche rücken weitere internationale Schwergewichte in den Fokus: Nvidia berichtet am 17. November, ebenso sind an diesem Tag Zahlen von Home Depot und Walt Disney angekündigt. Walmart veröffentlicht am 19. November Quartalszahlen. Zum Monatsende stehen unter anderem die Halbjahreszahlen von Prosus, der Jahresbericht von Easyjet und Zahlen von Deere an. BASF plant für den 23. und 24. November einen Capital Markets Day.

Bis zum 25. November steht an den Finanzmärkten eine dichte Folge von Unternehmensberichten und Konjunkturindikatoren an. Besonders ereignisreich sind der 11. und 12. November: RWE, Eon und Siemens Energy legen Zahlen vor, ehe am Folgetag unter anderem Allianz, Munich Re, Siemens, Merck, Talanx und Zurich Insurance ihre Ergebnisse präsentieren. Auch zahlreiche Industrie-, Technologie-, Immobilien- und Logistikunternehmen berichten, darunter Hapag-Lloyd, Salzgitter, Telefonica und United Internet. Aus den USA kommen Zahlen von Cisco und Applied Materials. Die Breite der Berichte erlaubt einen Einblick in die Lage ganz unterschiedlicher Branchen.

Für die Einschätzung der Konjunktur sind mehrere Datenblöcke wichtig. Am 12. November werden vorläufige Wachstumszahlen für Großbritannien erwartet, außerdem Daten zu Industrieproduktion und Handel. In den USA stehen wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Hausverkäufe an. Am 13. November folgt die zweite Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone für das dritte Quartal, zusammen mit Handels- und Beschäftigungsdaten. In der Woche darauf werden unter anderem die deutsche ZEW-Konjunkturerwartung, US-Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion veröffentlicht.

Die Inflationsentwicklung bleibt ebenfalls im Blick: Verbraucherpreise aus Großbritannien und der Eurozone sind für den 18. November angesetzt; am 25. November folgen die zweite deutsche BIP-Schätzung sowie US-Daten zu Einkommen, Ausgaben und PCE-Preisen. Am 24. November veröffentlicht das Ifo-Institut sein Geschäftsklima. Bereits am 23. November erscheinen die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, die Eurozone, Großbritannien, Frankreich und die USA – ein wichtiger Stimmungsindikator für Industrie und Dienstleister.

Auch Zentralbanken und Politik liefern Impulse. Die EZB veröffentlicht am 18. November ihren Finanzstabilitätsbericht; am selben Abend erscheint das Protokoll der US-Notenbanksitzung. EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht am 20. November beim Frankfurter Banken-Kongress. Parallel laufen die UN-Klimakonferenz COP31 in der Türkei und Gespräche auf EU-Ebene. In Deutschland beraten Wirtschaftsvertreter und Politik unter anderem über Stahl, Energie, Dekarbonisierung und die Zukunft des Maschinenbaus.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 598,2PKT auf Ariva Indikation (11. November 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.