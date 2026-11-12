🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsWeizen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Weizen

    Zahlenflut im November: Diese Termine könnten die Märkte bewegen

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare
    Zahlenflut im November: Diese Termine könnten die Märkte bewegen
    Foto:

    ### Zahlenflut und Konjunkturdaten prägen den November

    Bis zum 25. November steht an den Finanzmärkten eine dichte Folge von Unternehmensberichten und Konjunkturindikatoren an. Besonders ereignisreich sind der 11. und 12. November: RWE, Eon und Siemens Energy legen Zahlen vor, ehe am Folgetag unter anderem Allianz, Munich Re, Siemens, Merck, Talanx und Zurich Insurance ihre Ergebnisse präsentieren. Auch zahlreiche Industrie-, Technologie-, Immobilien- und Logistikunternehmen berichten, darunter Hapag-Lloyd, Salzgitter, Telefonica und United Internet. Aus den USA kommen Zahlen von Cisco und Applied Materials. Die Breite der Berichte erlaubt einen Einblick in die Lage ganz unterschiedlicher Branchen.

    Am 10. November stehen unter anderem Infineon, Henkel, Uniper und K+S auf der Agenda. Am Freitag folgen Richemont, Generali und Bechtle. In der darauffolgenden Woche rücken weitere internationale Schwergewichte in den Fokus: Nvidia berichtet am 17. November, ebenso sind an diesem Tag Zahlen von Home Depot und Walt Disney angekündigt. Walmart veröffentlicht am 19. November Quartalszahlen. Zum Monatsende stehen unter anderem die Halbjahreszahlen von Prosus, der Jahresbericht von Easyjet und Zahlen von Deere an. BASF plant für den 23. und 24. November einen Capital Markets Day.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Für die Einschätzung der Konjunktur sind mehrere Datenblöcke wichtig. Am 12. November werden vorläufige Wachstumszahlen für Großbritannien erwartet, außerdem Daten zu Industrieproduktion und Handel. In den USA stehen wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Hausverkäufe an. Am 13. November folgt die zweite Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone für das dritte Quartal, zusammen mit Handels- und Beschäftigungsdaten. In der Woche darauf werden unter anderem die deutsche ZEW-Konjunkturerwartung, US-Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion veröffentlicht.

    Die Inflationsentwicklung bleibt ebenfalls im Blick: Verbraucherpreise aus Großbritannien und der Eurozone sind für den 18. November angesetzt; am 25. November folgen die zweite deutsche BIP-Schätzung sowie US-Daten zu Einkommen, Ausgaben und PCE-Preisen. Am 24. November veröffentlicht das Ifo-Institut sein Geschäftsklima. Bereits am 23. November erscheinen die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, die Eurozone, Großbritannien, Frankreich und die USA – ein wichtiger Stimmungsindikator für Industrie und Dienstleister.

    Auch Zentralbanken und Politik liefern Impulse. Die EZB veröffentlicht am 18. November ihren Finanzstabilitätsbericht; am selben Abend erscheint das Protokoll der US-Notenbanksitzung. EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht am 20. November beim Frankfurter Banken-Kongress. Parallel laufen die UN-Klimakonferenz COP31 in der Türkei und Gespräche auf EU-Ebene. In Deutschland beraten Wirtschaftsvertreter und Politik unter anderem über Stahl, Energie, Dekarbonisierung und die Zukunft des Maschinenbaus.



    Weizen

    -0,48 %
    +0,21 %
    -9,98 %
    -6,05 %
    +11,94 %
    +6,19 %
    -25,77 %
    +47,32 %
    -21,11 %
    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 598,2PKT auf Ariva Indikation (11. November 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.






    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zahlenflut im November: Diese Termine könnten die Märkte bewegen ### Zahlenflut und Konjunkturdaten prägen den November Bis zum 25. November steht an den Finanzmärkten eine dichte Folge von Unternehmensberichten und Konjunkturindikatoren an. Besonders ereignisreich sind der 11. und 12. November: RWE, Eon und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     