Semperit Holding: Profitables Wachstum in den ersten 9 Monaten 2026 57 0 Kommentare

Mehr Umsatz, deutlich mehr Gewinn: Semperit legt in den ersten neun Monaten 2026 kräftig zu. Beide Divisionen wachsen, der Cashflow steigt – nun rückt das Schlussquartal in den Fokus.

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