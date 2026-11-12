Semperit Holding: Profitables Wachstum in den ersten 9 Monaten 2026
Mehr Umsatz, deutlich mehr Gewinn: Semperit legt in den ersten neun Monaten 2026 kräftig zu. Beide Divisionen wachsen, der Cashflow steigt – nun rückt das Schlussquartal in den Fokus.
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- **Umsatz:** In den ersten drei Quartalen 2026 steigerte Semperit den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,8 % auf **525,9 Mio. EUR**.
- **Profitabilität:** Das EBITDA erhöhte sich um 81,2 % auf **94,3 Mio. EUR**; die EBITDA-Marge stieg von 10,8 % auf **17,9 %**.
- **Gewinn:** Das Ergebnis nach Steuern drehte von einem Verlust von 8,4 Mio. EUR auf **27,1 Mio. EUR Gewinn**; das Ergebnis je Aktie betrug 1,32 EUR.
- **Beide Divisionen legten zu:** SIA erzielte 216,2 Mio. EUR Umsatz und 59,3 Mio. EUR EBITDA; SEA erreichte 309,7 Mio. EUR Umsatz und 46,8 Mio. EUR EBITDA.
- **Stärkerer Cashflow und solide Bilanz:** Der Free Cashflow stieg um 84,1 % auf **41,0 Mio. EUR**. Die Eigenkapitalquote lag bei 50,6 %, die Nettofinanzverschuldung bei 75,0 Mio. EUR.
- **Ausblick 2026:** Semperit erwartet rund **5 % Umsatzwachstum** und ein operatives EBITDA von etwa **115 Mio. EUR**; diese Prognose setzt einen entsprechenden Geschäftsverlauf im Schlussquartal voraus.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,375EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,200EUR das entspricht einem Minus von -0,95 % seit der Veröffentlichung.
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