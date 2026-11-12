Allianz hebt Gewinnziel für 2026 auf bis zu 18,6 Milliarden Euro

Von Januar bis September steigerte die Allianz ihr operatives Ergebnis um 7,8 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro. Damit erzielte der Konzern den höchsten Wert, den er je in einem vergleichbaren Neunmonatszeitraum ausgewiesen hat. Im dritten Quartal legte das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zu. Die Allianz-Aktie gewann im nachbörslichen Handel auf Tradegate zunächst rund ein Prozent.

Die Allianz wird nach einem Rekordergebnis in den ersten neun Monaten zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Münchner Versicherungskonzern erhöhte das obere Ende seiner Prognose für das operative Ergebnis 2026 auf rund 18,6 Milliarden Euro. Bislang lag die Zielspanne bei 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro. Voraussetzung für die neue Einschätzung sei, dass keine erheblichen Belastungen durch Naturkatastrophen oder ungünstige Kapitalmarktentwicklungen eintreten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das gesamte Geschäftsvolumen belief sich in den ersten neun Monaten auf 143 Milliarden Euro, ein Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte betrug das interne Wachstum 3,8 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das Asset Management: Das operative Ergebnis der Sparte stieg um 20,3 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Zugleich flossen ihr 132 Milliarden Euro an Nettomitteln von Kunden zu. Das für Dritte verwaltete Vermögen erreichte Ende September 2,15 Billionen Euro.

Auch die Lebens- und Krankenversicherung trug zum Ergebniswachstum bei. Ihr operatives Ergebnis erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 3,1 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. In der Schaden- und Unfallversicherung stieg es um 3,2 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro. Im dritten Quartal wurde diese Sparte allerdings stärker durch Naturkatastrophen belastet: Das operative Ergebnis sank um 7,9 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr auf 93,8 Prozent, blieb aber unter der Marke von 100 Prozent, ab der das Versicherungsgeschäft versicherungstechnisch Verluste macht.

Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner wuchs in den ersten neun Monaten um 10,6 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 12,7 Prozent auf 24,15 Euro. Die annualisierte bereinigte Eigenkapitalrendite erreichte 20,1 Prozent. Auch die Kapitalausstattung blieb robust: Die Solvency-II-Quote lag bei 219 Prozent, einen Prozentpunkt über dem Stand zum Jahresende 2025.

Das im Februar angekündigte Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro wurde im September abgeschlossen. Vorstandschef Oliver Bäte verwies zugleich auf die wachsende Schwierigkeit für viele Menschen, Absicherung und Vorsorge zu finanzieren. Der Konzern wolle seine Größe und Expertise stärker nutzen, um passende und bezahlbare Angebote zu entwickeln.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 468EUR auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.