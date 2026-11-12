United Internet überzeugt: Erfolgreiche erste neun Monate 2026
Mehr Kunden, mehr Umsatz, deutlich mehr Gewinn: Trotz Sonderkosten und Vertragsverlusten bei 1&1 bleibt die Unternehmensgruppe nach neun Monaten 2026 auf Wachstumskurs.
Foto: United Internet AG
- Die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 770.000 auf 30,49 Millionen; besonders IONOS und Mail & Media legten zu, während 1&1 Verträge verlor.
- Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,0 % auf 4,638 Milliarden Euro.
- Das operative EBITDA wuchs um 10,0 % auf 1,063 Milliarden Euro; das operative EBIT stieg um 25,4 % auf 555,7 Millionen Euro.
- Einmalige Transformations- und Restrukturierungsaufwendungen von insgesamt 61,3 Millionen Euro belasteten im dritten Quartal die Ergebnisse.
- Das operative Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen verbesserte sich auf 1,26 Euro; nach Berücksichtigung der Sonderkosten betrug es 1,04 Euro.
- Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: erwartet werden rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz, 1,45 Milliarden Euro operatives EBITDA und 600 bis 650 Millionen Euro Cash-Capex.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei United Internet ist am 12.11.2026.
Der Kurs von United Internet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,660EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,37 % im
Plus.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,780EUR das entspricht einem Plus von +0,49 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.197,67PKT (-0,03 %).
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