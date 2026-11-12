Secunet zehrt weiter von Behördengeschäft - Investitionen schmälern Ergebnis
ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet profitiert weiter vom gut laufenden Geschäft mit der IT-Ausstattung von Behörden. Der Umsatz zog im dritten Quartal insgesamt um fast ein Fünftel auf 135 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte.
Beim stärker schwankenden Auftragseingang gab es allerdings einen Rückgang von fast einem Drittel auf 105,1 Millionen Euro. Auf Neunmonatssicht liegt Secunet bei den Bestellungen aber noch komfortabel im Plus. In den drei Monaten bis Ende September ging auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern zurück und fiel um gut 19 Prozent auf 14,3 Millionen Euro. Secunet verwies auf gezielte Investitionen ins künftige Wachstum, der Ergebnisrückgang sei temporär.
Unter dem Strich blieb mit 9,6 Millionen Euro gut 21 Prozent weniger Gewinn. Das Unternehmen bestätigte den Jahresausblick./men/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 228,8 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +12,14 %/+14,79 % bedeutet.
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Vier strategische Meldungen in 16 Tagen. Wer da noch von Zufall spricht, glaubt auch an spontane Großprojekte im Behördenumfeld.
ServiceNow. SINA Cloud as a Service. NVIDIA/Red Hat/deepset. FTAPI.
Jede einzelne Meldung wäre für sich interessant. Zusammengenommen entsteht jedoch ein anderes Bild:
Secunet baut offensichtlich nicht einfach neue Produkte. Secunet baut eine souveräne Betriebsplattform für Behörden, KRITIS und regulierte Unternehmen.
Zuerst die Infrastruktur.
Dann die Plattform.
Danach die KI.
Anschließend die Anwendungen.
Das wirkt weniger wie klassische Pressearbeit und mehr wie das kontrollierte Ausrollen einer strategischen Roadmap.
Interessant ist dabei, dass die meisten Marktteilnehmer noch immer auf das nächste Quartal, den nächsten Auftrag oder die nächste EBIT-Zahl schauen. Die eigentliche Frage lautet jedoch:
Was passiert, wenn sich Secunet vom Projektlieferanten zum Plattformbetreiber entwickelt?
Plattformen schaffen Ökosysteme.
Ökosysteme schaffen Bindung.
Und Bindung schafft in der Regel stabilere und besser planbare Erlöse.
Natürlich beweisen Pressemitteilungen noch keinen wirtschaftlichen Erfolg. Partnerschaften sind schnell verkündet, operative Skalierung ist deutlich schwieriger. Genau deshalb sollte man die Meldungen weder euphorisch feiern noch als belanglose PR abtun.
Was allerdings genauso zur Wahrheit gehört:
Selbst wenn die Strategie aufgeht, dürfte sich das nicht in wenigen Quartalen vollständig monetarisieren.
Behördenmärkte, KRITIS-Projekte und VS-Umfelder sind bekannt für lange Entscheidungs-, Zulassungs- und Rolloutphasen. Der Aufbau eines tragfähigen Cloud- und Plattformgeschäfts erfolgt in Jahren, nicht in Monaten.
Wer hier auf den schnellen Ergebnissprung wartet, könnte enttäuscht werden.
Wer dagegen verstehen will, wo secunet in drei, fünf oder sieben Jahren stehen könnte, sollte die aktuelle Nachrichtenfolge aufmerksam beobachten.
Denn eines fällt schwer zu übersehen:
Innerhalb weniger Wochen werden Cloud, KI, Souveränität, VS-Umfeld, Partnerökosysteme und konkrete Anwendungen immer wieder miteinander verknüpft.
Für mich sieht das eher nach der Vorbereitung einer langfristigen Wachstumsphase aus als nach einer zufälligen Ansammlung von Pressemeldungen.
Ob daraus am Ende ein großer wirtschaftlicher Erfolg wird, ist heute noch offen. Dass hier gerade strategisch etwas Größeres aufgebaut wird, wird jedoch zunehmend schwer zu übersehen.
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Hier positioniert sich secunet erstmals als VS-konformer KI-Cloud-Anbieter. Das Unternehmen wird nicht nur Sicherheitsprodukte liefern, sondern die Plattform selbst betreiben. Die Meldung spricht ausdrücklich davon, dass der Service künftig über die eigene "secunet cloud" in deutschen Rechenzentren angeboten werden soll. https://www.secunet.com/ueber-uns/news-termine/artikel/meilenstein-fuer-digitale-souveraenitaet-secunet-red-hat-und-deepset-stellen-ki-angebot-fuer-verschlusssachen-auf-basis-von-nvidia-technologien-vor
Das ist grundsätzlich attraktiver als einmalige Hardwareverkäufe, weil daraus wiederkehrende Cloud-Umsätze entstehen können.