Secunet zehrt weiter von Behördengeschäft - Investitionen schmälern Ergebnis

Vier strategische Meldungen in 16 Tagen. Wer da noch von Zufall spricht, glaubt auch an spontane Großprojekte im Behördenumfeld.

ServiceNow. SINA Cloud as a Service. NVIDIA/Red Hat/deepset. FTAPI.

Jede einzelne Meldung wäre für sich interessant. Zusammengenommen entsteht jedoch ein anderes Bild:

Secunet baut offensichtlich nicht einfach neue Produkte. Secunet baut eine souveräne Betriebsplattform für Behörden, KRITIS und regulierte Unternehmen.

Zuerst die Infrastruktur.

Dann die Plattform.

Danach die KI.

Anschließend die Anwendungen.

Das wirkt weniger wie klassische Pressearbeit und mehr wie das kontrollierte Ausrollen einer strategischen Roadmap.

Interessant ist dabei, dass die meisten Marktteilnehmer noch immer auf das nächste Quartal, den nächsten Auftrag oder die nächste EBIT-Zahl schauen. Die eigentliche Frage lautet jedoch:

Was passiert, wenn sich Secunet vom Projektlieferanten zum Plattformbetreiber entwickelt?

Plattformen schaffen Ökosysteme.

Ökosysteme schaffen Bindung.

Und Bindung schafft in der Regel stabilere und besser planbare Erlöse.

Natürlich beweisen Pressemitteilungen noch keinen wirtschaftlichen Erfolg. Partnerschaften sind schnell verkündet, operative Skalierung ist deutlich schwieriger. Genau deshalb sollte man die Meldungen weder euphorisch feiern noch als belanglose PR abtun.

Was allerdings genauso zur Wahrheit gehört:

Selbst wenn die Strategie aufgeht, dürfte sich das nicht in wenigen Quartalen vollständig monetarisieren.

Behördenmärkte, KRITIS-Projekte und VS-Umfelder sind bekannt für lange Entscheidungs-, Zulassungs- und Rolloutphasen. Der Aufbau eines tragfähigen Cloud- und Plattformgeschäfts erfolgt in Jahren, nicht in Monaten.

Wer hier auf den schnellen Ergebnissprung wartet, könnte enttäuscht werden.

Wer dagegen verstehen will, wo secunet in drei, fünf oder sieben Jahren stehen könnte, sollte die aktuelle Nachrichtenfolge aufmerksam beobachten.

Denn eines fällt schwer zu übersehen:

Innerhalb weniger Wochen werden Cloud, KI, Souveränität, VS-Umfeld, Partnerökosysteme und konkrete Anwendungen immer wieder miteinander verknüpft.

Für mich sieht das eher nach der Vorbereitung einer langfristigen Wachstumsphase aus als nach einer zufälligen Ansammlung von Pressemeldungen.

Ob daraus am Ende ein großer wirtschaftlicher Erfolg wird, ist heute noch offen. Dass hier gerade strategisch etwas Größeres aufgebaut wird, wird jedoch zunehmend schwer zu übersehen.