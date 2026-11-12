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    Secunet zehrt weiter von Behördengeschäft - Investitionen schmälern Ergebnis

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    Secunet zehrt weiter von Behördengeschäft - Investitionen schmälern Ergebnis
    Foto: adobe.stock.com

    ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet profitiert weiter vom gut laufenden Geschäft mit der IT-Ausstattung von Behörden. Der Umsatz zog im dritten Quartal insgesamt um fast ein Fünftel auf 135 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte.

    Beim stärker schwankenden Auftragseingang gab es allerdings einen Rückgang von fast einem Drittel auf 105,1 Millionen Euro. Auf Neunmonatssicht liegt Secunet bei den Bestellungen aber noch komfortabel im Plus. In den drei Monaten bis Ende September ging auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern zurück und fiel um gut 19 Prozent auf 14,3 Millionen Euro. Secunet verwies auf gezielte Investitionen ins künftige Wachstum, der Ergebnisrückgang sei temporär.

    Unter dem Strich blieb mit 9,6 Millionen Euro gut 21 Prozent weniger Gewinn. Das Unternehmen bestätigte den Jahresausblick./men/zb

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    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 228,8 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +12,14 %/+14,79 % bedeutet.





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