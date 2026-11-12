Arzneimittelhersteller Dermapharm sieht sich auf Weg zu seinen Zielen
GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Pharmahersteller Dermapharm hat in den ersten neun Monaten bei leicht gestiegenem Umsatz operativ mehr verdient. Rückenwind lieferte weiterhin die Nachfrage nach Markenarzneien und die jüngsten Übernahmen. Von Januar bis Ende September kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 2 Prozent auf 884 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Grünwald mitteilte.
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich noch etwas stärker mit plus 5 Prozent auf 248 Millionen Euro. Die entsprechende Marge kletterte von zuvor 27,1 auf 28 Prozent. Unter dem Strich sorgte ein schlechteres Finanzergebnis jedoch für einen Gewinnrückgang um knapp 2 Millionen Euro auf 93,3 Millionen.
Für 2026 bestätigte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier seine Ziele für einen Umsatz innerhalb einer Bandbreite von 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro und für ein bereinigtes operatives Ergebnis bei 331 bis 341 Millionen Euro./tav/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 18.242 auf Ariva Indikation (11. November 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +14,58 %/+56,25 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Dermapharm Holding - A2GS5D - DE000A2GS5D8
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Da ist deine Quelle aber nicht ganz auf dem neuesten Stand (siehe meine Postings #245 und #229 ).
Ja und wie es aussieht ist der 1.Schritt getan. Habe mich wegen dem Rückkaufsangebot damals ja auch entschieden keine meiner Aktien anzubieten.