Arzneimittelhersteller Dermapharm sieht sich auf Weg zu seinen Zielen

Für 2026 bestätigte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier seine Ziele für einen Umsatz innerhalb einer Bandbreite von 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro und für ein bereinigtes operatives Ergebnis bei 331 bis 341 Millionen Euro./tav/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 18.242 auf Ariva Indikation (11. November 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +14,58 %/+56,25 % bedeutet.