Talanx erwartet 2026 noch mehr Gewinn - Für 2027 drei Milliarden im Blick
- Talanx erwartet 2026 mehr als 2,8 Milliarden Gewinn
- Talanx peilt 2027 drei Milliarden Überschuss an
- Talanx steigert Neunmonatsgewinn um zwölf Prozent
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) wird noch optimistischer für 2026 und peilt für 2027 erstmals einen Überschuss von über drei Milliarden Euro an. Bereits im laufenden Jahr dürfte der Gewinn auf über 2,8 Milliarden Euro steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Erst im Sommer hatte Vorstandschef Torsten Leue seine Prognose auf deutlich über 2,7 Milliarden Euro angehoben. In den ersten neun Monaten verdiente das im MDax gelistete Unternehmen knapp 2,2 Milliarden Euro - zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie noch nie in den ersten drei Quartalen.
"Alle Geschäftsbereiche haben zu unserem Gewinnwachstum beigetragen", sagte Leue. Zu Talanx gehören neben der Hauptmarke HDI unter anderem Versicherer wie Yelum in Brasilien und Warta in Polen. Außerdem hält der Konzern die Mehrheit an Hannover Rück , dem drittgrößten Rückversicherer der Welt.
In den ersten neun Monaten steigerte Talanx den Versicherungsumsatz um drei Prozent auf 36,9 Milliarden Euro. Dabei blieb im Schaden- und Unfallgeschäft ein größerer Teil der Einnahmen übrig: Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich von 89,8 auf 89,0 Prozent. Zudem warfen die Kapitalanlagen des Konzerns deutlich mehr ab. Insgesamt trug Talanx' Erstversicherungsgeschäft erneut einen größeren Teil zum Gewinn bei als Hannover Rück: Sein Anteil stieg von 51 auf 53 Prozent.
Bei der Vorlage der Jahresbilanz am 18. März will die Talanx-Führung neue Mittelfristziele bekanntgeben./stw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 292 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 251,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 340,00EUR was eine Bandbreite von -13,89 %/+16,64 % bedeutet.
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https://www.ariva.de/cdax-performance-index/historische_perf…
Fundamental betrachtet bestehe mit einem KGV von 11,1 in 2027 noch immer ein Abschlag gegenüber dem Durchschnitt vergleichbarer Versicherer mit 12,4 oder der Allianz mit einem KGV von 13,4.