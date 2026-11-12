DAX auf Rekordjagd, Nvidia-Chef vor dem Aus? Diese Woche wird ein Krimi

Schon am Mittwoch legte der DAX 1,2 Prozent auf 26.663 Punkte zu und verfehlte den Rekord nur knapp. "Heute kann er einen neuen Anlauf nehmen", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Seit 1960 sei der November im Schnitt der beste Monat des Jahres, der Dezember immerhin der fünftbeste. Zum Finale der Berichtssaison legen Allianz, Munich Re, Siemens und Merck Zahlen vor.

Der DAX greift nach einem neuen Rekord. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstagmorgen 0,6 Prozent höher auf 26.830 Punkte. Damit würde er sein Rekordhoch aus der Vorwoche bei 26.692 Punkten knacken. Rückenwind liefern die Erholung der US-Technologiewerte und fallende Ölpreise.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wall Street: Technologiewerte holen auf

An der Wall Street stieg der S&P 500 am Mittwoch um 1,3 Prozent und machte fast alle Verluste seit den Zwischenwahlen wett. Der Nasdaq 100 sprang um 2,3 Prozent auf 28.374 Punkte. Zuvor war er seit Anfang Oktober um gut 15 Prozent abgerutscht. Die Angst vor strengeren Regeln für künstliche Intelligenz scheint vorerst verflogen.

Positive Nachrichten von CoreWeave und Anthropic hätten die Begeisterung für die Branche neu entfacht, schreiben die Analysten von Westpac. Ganz ruhig sind die Investoren aber nicht. "Jeder sucht jeden Tag, jede Minute des Tages nach einem Warnsignal", sagt Thomas Martin, Portfoliomanager bei Globalt.

Nvidia: Verwaltungsrat berät über Huangs Zukunft

Ein solches Warnsignal kam nach Börsenschluss. Nach einem Tagesplus von 2,9 Prozent auf 173,73 US-Dollar rutschte Nvidia nachbörslich auf rund 160 US-Dollar ab. So tief stand die Aktie seit mehr als einem Jahr nicht.

Laut New York Times soll Huang eine weitere Affäre gehabt haben, diesmal mit einer ihm unterstellten Führungskraft. Zuvor stand bereits eine Beziehung zu einer mutmaßlichen Spionin Chinas im Raum. Der Verwaltungsrat wollte noch am Mittwochabend beraten. Eine Entscheidung war bis Donnerstagfrüh nicht bekannt.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen.

Für Nvidia wäre ein Abgang ein Einschnitt. Huang führt den Konzern seit der Gründung vor 33 Jahren. Rund 60 Manager berichten direkt an ihn. "Es sieht aus jedem Blickwinkel schlecht aus", sagt Jake Dollarhide von Longbow Asset Management.

Der Verwaltungsrat werde Huang erst absetzen, wenn ein prominenter Nachfolger gefunden sei. Bernstein stufte die Aktie auf "Market Perform" herab und halbierte das Kursziel auf 200 US-Dollar. Am 17. November legt Nvidia Quartalszahlen vor.

Asien: Börsen geben nach

Die Nachricht drückte auch Asiens Börsen. Der japanische Nikkei 225 verlor rund 0,9 Prozent, der Hang Seng in Hongkong mehr als ein Prozent.

US-Dollar und Zinsen: Notenbank vor der Zinserhöhung

Am Devisenmarkt feiert der US-Dollar ein Comeback. Ein Euro kostete zuletzt rund 1,107 US-Dollar. Laut Altmann ist der US-Dollar damit so stark wie seit Mai 2025 nicht mehr. Auslöser sind höhere Zinserwartungen. Die Inflation in den USA zog im Oktober stärker an als erwartet.

Händler sehen laut CME Group nun eine Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent für eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte am 9. Dezember. Im März könnte der nächste Schritt folgen. Neue Hinweise liefern am Freitag die Erzeugerpreise.

Öl: Friedenshoffnung drückt die Preise

Am Ölmarkt verbilligte sich die Nordseesorte Brent am Donnerstag um rund 1,5 Prozent auf 91,29 US-Dollar je Barrel, die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate auf 85,29 US-Dollar. Die Märkte setzten auf eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine und erwarteten vor dem Gipfel zwischen den USA und China keine Eskalation im Iran-Krieg, erklärt Hiroyuki Kikukawa von Nissan Securities Investment. Zudem fördern das Ölkartell und seine Partner mehr. Die Lager in den USA wuchsen laut American Petroleum Institute um neun Millionen Barrel.

Gold und Bitcoin: Der starke US-Dollar bremst

Der starke US-Dollar belastet dagegen die Edelmetalle. Gold fiel unter die Marke von 4.000 US-Dollar auf 3.978 US-Dollar je Feinunze. Das ist der tiefste Stand seit dem 4. November. Höhere Zinsen machen das zinslose Metall weniger attraktiv. Der Markt tue sich aber schwer, den Abwärtstrend fortzusetzen, sagt Ilya Spivak von Tastylive. Die Analysten von OCBC bleiben mittelfristig zuversichtlich. Bitcoin verlor 0,9 Prozent auf rund 73.600 US-Dollar.

Fazit

Der DAX hat gute Chancen auf einen Rekord. Sinkende Energiepreise und ein historisch starkes Jahresende stützen ihn. Doch die Erholung steht auf wackligen Beinen. Das Schicksal von Nvidia-Chef Huang kann die Technologiewerte jederzeit wieder nach unten reißen. Zudem drohen steigende Zinsen in den USA, die Aktien wie Gold belasten. Wichtige Termine bleiben die Nvidia-Zahlen am 17. November und die Zinsentscheidung am 9. Dezember.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Nicolas Ebert

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Nach einem Sprung ins kalte Wasser ist Nicolas Ebert mittlerweile gut vier Jahre für die Redaktion von wallstreetONLINE tätig. Der Berliner wühlt sich Tag für Tag durch den Börsendschungel, stets auf der Suche nach Themen, die Anleger brennend interessieren. Einen festen Platz im Team hat der studierte Politikwissenschaftler nicht zuletzt mit dem wO-Börsengeflüster eingenommen. Ein Format, mit dem er regelmäßig das Meinungsbild der wO-Community aus den hauseigenen Foren zu bestimmten Aktien-News wiedergibt. Darüber hinaus hält er unterstützend den Social-Media-Betrieb am Laufen. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"