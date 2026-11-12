Amundi knackt Drei-Prozent-Schwelle bei der Deutschen Bank

Amundi meldete insgesamt 3,17 Prozent der Stimmrechte und vergleichbaren Positionen. Davon entfielen 3,08 Prozent auf Stimmrechte aus Aktien und 0,09 Prozent auf Finanzinstrumente. In der vorherigen Mitteilung hatte der Anteil an Stimmrechten 2,94 Prozent betragen; für Instrumente waren erneut 0,09 Prozent ausgewiesen. Die Meldung weist als Gesamtanteil zuvor ebenfalls 2,94 Prozent aus. Der Anstieg betrifft demnach vor allem die direkt oder mittelbar zugerechneten Stimmrechte aus Aktien.

Der französische Vermögensverwalter Amundi hat seine Stimmrechtsposition bei der Deutschen Bank ausgebaut und die Schwelle von drei Prozent überschritten. Das geht aus einer am 9. November veröffentlichten Mitteilung nach dem Wertpapierhandelsgesetz hervor. Maßgeblich für die Schwellenberührung war der 3. November 2026.

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Konkret hielt Amundi keine Stimmrechte unmittelbar. Zugerechnet wurden dem Unternehmen 57.697.481 Stimmen, entsprechend 3,08 Prozent. Hinzu kamen 1.691.102 Stimmrechte aus einem Instrument des Typs „Collateral Given (right to recall)“ – einer als Sicherheit übertragenen Position, bei der ein Rückrufrecht besteht. Weitere Instrumente mit Barausgleich oder physischer Abwicklung wurden nicht gemeldet.

In der Beteiligungskette wird Amundi Asset Management S.A.S. mit 3,02 Prozent der Stimmrechte aufgeführt. Die Mitteilung nennt daneben weitere Gesellschaften der Amundi-Gruppe, darunter Einheiten in Deutschland, Japan, Irland und Österreich. Für diese weist die Meldung keine zusätzlichen Positionen oberhalb der genannten Schwellen aus. Amundi erklärte, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch seinerseits Unternehmen zu beherrschen, denen Stimmrechte an der Deutschen Bank zuzurechnen sind.

Die Mitteilung nennt für die Berechnung einen Gesamtbestand von 1.874.860.948 Stimmrechten. Am folgenden Tag veröffentlichte die Deutsche Bank eine aktualisierte Gesamtzahl: Mit Wirkung zum 9. November lag sie bei 1.859.797.317 Stimmen. Als Maßnahme nennt die Bank eine sonstige Kapitalmaßnahme nach § 41 Absatz 1 WpHG. Die beiden Zahlen beziehen sich damit auf unterschiedliche Meldestände; die Veröffentlichung vom 10. November aktualisiert den Bezugswert für die Stimmrechtsberechnung. Mehrstimmrechte gibt es laut Bank nicht.

Aus den Pflichtmeldungen geht weder hervor, zu welchen Kursen Amundi Aktien erworben hat, noch, ob die Veränderung auf Käufe am Markt oder andere Vorgänge zurückzuführen ist. Ebenso enthält die Mitteilung keine Angaben zu einer strategischen Einflussnahme. Die Überschreitung der Drei-Prozent-Schwelle ist zunächst eine gesetzliche Offenlegungspflicht und belegt für sich genommen keine Änderung der Anlage- oder Geschäftspolitik. Für Anleger ist vor allem relevant, dass Amundis ausgewiesene Stimmrechtsposition nun oberhalb dieser Schwelle liegt.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 33,84EUR auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.