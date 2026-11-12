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    Salzgitter: Ergebnis nach neun Monaten 2026 deutlich verbessert

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    Salzgitter auf Erholungskurs: Der Konzern steigert Umsatz und Gewinn deutlich, übertrifft sein Sparziel vorzeitig und treibt die Integration der übernommenen HKM voran.

    Salzgitter: Ergebnis nach neun Monaten 2026 deutlich verbessert
    Foto: SÃ¡ndor Kotyrba - stock.adobe.com
    • Der Salzgitter-Konzern steigerte den Außenumsatz in den ersten neun Monaten 2026 um rund 7 % auf 7,3 Mrd. € (Vorjahr: 6,9 Mrd. €), auch durch die erstmalige Vollkonsolidierung der HKM im dritten Quartal.
    • Das bereinigte EBITDA VX erhöhte sich auf 659,1 Mio. € (Vorjahr: 224,0 Mio. €); das bereinigte EBT VX verbesserte sich von −72,7 Mio. € auf 353,5 Mio. €.
    • Nach Einbeziehung der Bewertungseffekte aus der Aurubis-Umtauschanleihe betrugen EBITDA 534,9 Mio. € und Vorsteuergewinn 229,3 Mio. €. Der Aurubis-Beitrag lag bei 252,0 Mio. €.
    • Alle Geschäftsbereiche verbesserten ihr Ergebnis. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 3,09 € (Vorjahr: −0,93 €); der ROCE VX lag bei 7,1 % (Vorjahr: −0,4 %).
    • Das Ergebnisverbesserungsprogramm P28 erzielte bis Ende September nachhaltige Effekte von 146 Mio. € und übertraf damit bereits das Gesamtjahresziel 2026 von 122 Mio. €. Zudem startete die Integration der vollständig übernommenen HKM.
    • Für 2026 erwartet Salzgitter rund 10,0 Mrd. € Umsatz, ein EBITDA VX von 800 bis 875 Mio. €, ein EBT VX von 400 bis 475 Mio. € sowie einen leicht über dem Vorjahr liegenden ROCE VX.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Salzgitter ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Salzgitter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 51,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,73 % im Plus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 51,53EUR das entspricht einem Plus von +0,05 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.197,67PKT (-0,03 %).


    Salzgitter

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