First Mining Gold - 81 Mio. Dollar Cash und Springpole vor nächstem Meilenstein

Mit einer komfortabel gefüllten Kasse von 81 Millionen Dollar an liquiden Mitteln und börsennotierten Wertpapieren sowie maßgeblichen Fortschritten im Genehmigungsprozess stellt First Mining Gold (TSX: FF; Frankfurt: FMG) im dritten Quartal dieses Jahres die Weichen für die nächste Entwicklungsphase.

Auf dem Vorzeigeprojekt Springpole in Ontario rückt eine verbindliche Bauentscheidung nach der erteilten bundesstaatlichen Umweltgenehmigung und richtungsweisenden Vereinbarungen mit indigenen Völkern in greifbare Nähe. Zeitgleich treibt das Unternehmen das Duparquet-Projekt in Québec mit hochgradigen Bohrkernfunden in Richtung einer aktualisierten Ressourcenschätzung für das erste Quartal 2027.

Eine im September erfolgreich platzierte Kapitalerhöhung über 57,5 Millionen Dollar und die Aufnahme in einen führenden Branchenindex verschaffen dem kanadischen Entwickler die finanzielle Unabhängigkeit, um beide Vorhaben mit hohem Tempo voranzubringen.

First Mining Gold bringt Springpole auf Kurs: First Nation-Allianzen und Milliardenpotenzial

Beim Springpole-Goldprojekt im Nordwesten Ontarios gewinnt das behördliche Verfahren spürbar an Dynamik. Nachdem First Mining Ende Juni 2026 die bundesstaatliche Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgreich abgeschlossen hatte, sicherte sich das Unternehmen im August die langfristige Unterstützung der lokalen Gemeinschaften.

Am 24. August unterzeichnete der Projektentwickler ein formelles Abkommen mit der Slate Falls Nation, gefolgt von einer weiteren Vereinbarung am 26. August mit der Cat Lake First Nation und der Lac Seul First Nation. Beide Verträge regeln die Zusammenarbeit über die Bauphase, den späteren Förderbetrieb sowie die abschließende Stilllegung und verbinden wirtschaftliche Teilhabe mit strengen Vorgaben zum Schutz von Wasser, Boden, Luft und traditionellen Kulturstätten.

Für CEO Dan Wilton markieren diese nach intensiven Konsultationen erzielten Abschlüsse das Fundament für die angestrebte Bauentscheidung, für die als nächster administrativer Schritt die Umweltgenehmigung auf Provinzebene aussteht. Welche Dimensionen das Vorhaben besitzt, verdeutlicht eine sozioökonomische Untersuchung von WSP Canada: Demnach entstehen während der Errichtung jährlich rund 3.340 Arbeitsplätze, gefolgt von 5.910 Stellen im regulären Minenbetrieb. Über die gesamte Projektlaufzeit wird der volkswirtschaftliche Beitrag des Projekts zum kanadischen Bruttoinlandsprodukt auf rund 15 Milliarden Dollar und mehr als sieben Milliarden Dollar an staatlichen Steuereinnahmen beziffert.

Duparquet-Ressourcenupdate und 81 Millionen Dollar Liquidität stärken Marktposition

Parallel zu den Fortschritten in Ontario forciert First Mining die Erschließung seines zweiten Kernprojekts Duparquet, das entlang der bekannten Destor-Porcupine-Störungszone in der Abitibi-Region von Québec liegt und sich im Stadium einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) befindet. Im September legte das Unternehmen erste Ergebnisse der diesjährigen, auf rund 15.000 Meter ausgelegten Bohrkampagne vor.

Im Zielgebiet Miroir stießen die Bohrgeräte auf einen markanten Abschnitt von 19,55 Metern mit durchschnittlich 5,26 Gramm Gold pro Tonne. Diese Neufunde fließen gemeinsam mit rund 48.000 Bohrmetern, die seit September 2022 niedergebracht wurden, in eine umfassende Überarbeitung des geologischen Modells ein. Die Veröffentlichung dieser neuen Mineralressourcenschätzung – der ersten seit dem vollständigen Erwerb des Projekts im Jahr 2023 – ist für das erste Quartal 2027 terminiert und soll die technische Machbarkeit auf ein aktuelles Datenfundament stellen.

Finanziell agiert das Management dabei mit großem Spielraum. Am 24. September schloss First Mining eine vollständig platzierte Emission über 68.459.500 Stammaktien zu je 0,84 Dollar ab, was inklusive der voll ausgeübten Mehrzuteilungsoption einen Bruttoerlös von 57,5 Millionen Dollar einspielte. Zum Stichtag 30. September beliefen sich die Barbestände und marktgängigen Wertpapiere auf 81 Millionen Dollar.

Zusätzliche Substanz liefern strategische Beteiligungen an Seva Mining mit einem Marktwert von rund 35 Millionen Dollar, an PC Gold im Wert von 14,3 Millionen Dollar sowie eine 20-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Pickle Crow in Ontario. Durch die am 18. September wirksam gewordene Aufnahme in den MVIS Global Junior Gold Miners Index – den Referenzindex des VanEck Junior Gold Miners ETF – gewinnt die Aktie zudem kontinuierlich an Sichtbarkeit an den internationalen Kapitalmärkten, während First Mining die anstehenden Weichenstellungen bei Springpole und Duparquet vorbereitet.

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