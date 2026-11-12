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    Mutares plant zwei Exits: Magirus-Defense bleibt im Portfolio

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    Mutares plant zwei Exits: Magirus-Defense bleibt im Portfolio
    Foto: adobe.stock.com

    ### Mutares vereinbart zwei Verkäufe – Magirus-Verteidigungssparte bleibt im Portfolio

    Die Beteiligungsgesellschaft Mutares treibt den Umbau ihres Portfolios mit zwei angekündigten Verkäufen voran. Für das Feuerwehrgeschäft von Magirus hat sie eine Vereinbarung mit dem japanischen Hersteller Morita Holdings geschlossen. Der ausgewiesene Equity Value beträgt 65 Millionen Euro. Zudem soll der Energietechnik-Anbieter Guascor Energy für 74 Millionen Euro an Oaktrees Power-Opportunities-Strategie gehen. Zusammen summieren sich die genannten Unternehmenswerte auf 139 Millionen Euro. Die Beträge sind nicht mit einem möglichen Verkaufserlös oder Gewinn für Mutares gleichzusetzen.

    Bei Magirus handelt es sich um einen Teilverkauf: Das Defense-Geschäft bleibt bei Mutares und soll nach Abschluss der Transaktion unter einer neuen Marke eigenständig fortgeführt werden. Morita, ein etablierter Anbieter von Feuerwehr- und Spezialfahrzeugen in Asien, will mit der Übernahme seine Präsenz in Europa ausbauen. Der Vollzug des Magirus-Verkaufs wurde in der Mitteilung nicht näher terminiert.

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    Die Feuerwehrsparte beschäftigt mehr als 1.650 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Italien, Frankreich und Österreich. Magirus ist insbesondere bei Drehleitern stark positioniert. Für die kommenden Jahre beziffert Mutares den Auftragsbestand auf rund 780 Millionen Euro; für 2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von etwa 400 Millionen Euro, ohne Defense. Die Kapazitäten seien gut ausgelastet. Zugleich seien die Kundenabrufe derzeit verhalten. Mutares hatte Magirus im Januar 2025 von der Iveco Group übernommen und nach eigenen Angaben Management, Kostensteuerung, Projektabläufe und Produktentwicklung neu aufgestellt. Die operativen Verbesserungen hätten Produktion und Kennzahlen gestützt.

    Das zurückbehaltene Verteidigungsgeschäft will Mutares weiter ausbauen. Nach dem Erwerb des österreichischen Fahrzeugbauers Achleitner im Oktober 2025 richtet es sich stärker auf geschützte Fahrzeuge und Systemlösungen aus. Die Kompetenzen aus Ulm und Radfeld sollen dabei zusammengeführt werden. Mutares prüft weiteres Marktpotenzial und führt Gespräche mit großen Marktteilnehmern. Als Hintergrund nennt der Konzern eine Nachfrage, die verfügbare Kapazitäten übersteige.

    Auch Guascor soll nach dem Eigentümerwechsel weiter wachsen. Der spanische Anbieter entwickelt, produziert und wartet Motoren und maßgeschneiderte Systeme für Stromerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung, Abfallverwertung und Schifffahrt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Menschen. Mutares hatte Guascor 2022 aus dem Siemens-Energy-Konzern herausgelöst. Seitdem seien Marke, Vertrieb und Aftermarket-Geschäft gestärkt sowie Effizienz, Produktqualität und Kundenservice verbessert worden. Oaktree soll den nächsten Wachstumsschritt begleiten.

    Der Abschluss des Guascor-Verkaufs wird bis Ende des vierten Quartals 2026 erwartet. Er steht unter anderem unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen. Mutares wertet beide Vorhaben als erfolgreiche Exits und verweist auf die Wertsteigerung durch operative Sanierung und Neupositionierung. Für Anleger bleibt entscheidend, welche finanziellen Effekte nach Vollzug tatsächlich bei der Beteiligungsgesellschaft ankommen.



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    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 29,30EUR auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.




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