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    Hamburger Hafen und Logistik: Automatisierung & Portfolioabbau belasten

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    Mehr Umsatz, weniger Gewinn: HHLA kämpft mit sinkendem Containerumschlag und steigenden Kosten. Das Intermodalgeschäft wächst, doch der Konzern senkt seine Jahresprognose.

    Hamburger Hafen und Logistik: Automatisierung & Portfolioabbau belasten
    Foto: Jonas Walzberg - dpa
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,3 % auf 1.375,1 Mio. Euro; das EBIT sank dagegen um 30,7 % auf 81,2 Mio. Euro.
    • Der Containerumschlag ging um 7,3 % auf 4,446 Mio. TEU zurück. Belastend wirkten unter anderem die Terminalautomatisierung, Streiks, Wetter und geopolitisch bedingte Veränderungen der Warenströme.
    • Im Intermodalgeschäft nahm der Containertransport leicht um 0,5 % auf 1,509 Mio. TEU zu. Der Umsatz stieg um 7,8 % auf 651,0 Mio. Euro, das EBIT um 2,3 % auf 78,0 Mio. Euro.
    • Im Containersegment fiel das EBIT um 51,3 % auf 29,4 Mio. Euro; neben dem Mengenrückgang belasteten höhere Personal- und Energiekosten sowie Produktivitätseinbußen durch die Automatisierung.
    • Die strategische Portfoliobereinigung führte zu nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen von 21,4 Mio. Euro. Der Betrieb von omoqo wurde eingestellt; HHLA Sky wurde Ende Oktober verkauft.
    • HHLA senkte die EBIT-Prognose für 2026 auf 115–135 Mio. Euro für den Konzern und auf 100–120 Mio. Euro für die Hafenlogistik. Die geplanten Konzerninvestitionen wurden auf 380–430 Mio. Euro reduziert.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Hamburger Hafen und Logistik ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Hamburger Hafen und Logistik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,23 % im Minus.


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