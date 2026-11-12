Deutz: Neue Investoren halten knapp 30 Prozent – Daimlers Anteil sinkt

Zu den Investoren zählen die FFG Beteiligungsgesellschaft, die Universum Holding, BRIMA sowie die J.O.S.S. Beteiligungsgesellschaft. Mit der Eintragung überschritten die beteiligten Gesellschaften und mehrere ihnen zugerechnete Personen jeweils die Schwellen von zehn, 15, 20 und 25 Prozent. Die Aktien wurden nicht mit Geld erworben: Als Sacheinlage brachten die Investoren Geschäftsanteile an der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft ein. Fremdkapital zur Finanzierung des Erwerbs nahmen sie nach eigenen Angaben nicht auf.

Bei Deutz verschieben sich die Kräfteverhältnisse nach einer Sachkapitalerhöhung deutlich. Vier Investorengruppen aus dem Umfeld der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) halten zusammen 71,6 Millionen Stimmrechte. Das entspricht rund 29,9 Prozent des Kölner Motorenherstellers, der insgesamt 239,5 Millionen Stimmrechte ausweist. Die Kapitalerhöhung wurde am 5. November 2026 ins Handelsregister eingetragen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Beteiligung soll langfristigen strategischen Zielen dienen. Die Investoren wollen im Rahmen einer Vereinbarung mit Deutz Einfluss auf die Besetzung des Aufsichtsrats nehmen. Als Kandidaten haben sie Norbert Erichsen und Gorm Iver Gondesen benannt. Erichsen soll zudem den Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands streben die Investoren derzeit nicht an.

Weitere Aktienkäufe planen sie in den kommenden zwölf Monaten nach eigener Aussage zunächst nicht. Ausgenommen sind mögliche Übertragungen im Zuge bereits vorgesehener Umstrukturierungen innerhalb der Verkäuferstrukturen, einschließlich der Einbindung von Familienstiftungen. Auch wollen sie sich derzeit nicht konkret an einer Kapitalmaßnahme beteiligen, um eine Verwässerung ihrer Quote zu verhindern. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur oder der Dividendenpolitik ist ebenfalls nicht vorgesehen.

Parallel dazu meldete Daimler Truck eine niedrigere Beteiligungsquote an Deutz. Der Anteil an Stimmrechten sank von zuvor 4,19 auf 2,21 Prozent. Daimler Truck hält beziehungsweise kontrolliert laut Mitteilung 5,29 Millionen Stimmrechte; Finanzinstrumente sind nicht ausgewiesen. Der Rückgang fällt mit der erhöhten Gesamtzahl der Deutz-Stimmrechte nach der Kapitalerhöhung zusammen. Die Meldung nennt als Grund die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Damit ist der niedrigere prozentuale Anteil nicht zwingend auf einen Verkauf von Deutz-Aktien zurückzuführen.

Die Mitteilungen markieren eine neue Eigentümerstruktur bei Deutz: Ein Investorenkonsortium wird mit knapp 30 Prozent zum bedeutenden Aktionär und strebt eine stärkere Rolle im Aufsichtsrat an. Daimler Truck bleibt beteiligt, sein relativer Einfluss ist durch die Verwässerung jedoch deutlich gesunken.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 9,895EUR auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.