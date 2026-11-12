🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz

    Deutz: Neue Investoren halten knapp 30 Prozent – Daimlers Anteil sinkt

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare
    Deutz: Neue Investoren halten knapp 30 Prozent – Daimlers Anteil sinkt
    Foto: DEUTZ AG

    ### Deutz: Neue Großaktionäre halten knapp 30 Prozent – Daimler-Anteil sinkt

    Bei Deutz verschieben sich die Kräfteverhältnisse nach einer Sachkapitalerhöhung deutlich. Vier Investorengruppen aus dem Umfeld der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) halten zusammen 71,6 Millionen Stimmrechte. Das entspricht rund 29,9 Prozent des Kölner Motorenherstellers, der insgesamt 239,5 Millionen Stimmrechte ausweist. Die Kapitalerhöhung wurde am 5. November 2026 ins Handelsregister eingetragen.

    Zu den Investoren zählen die FFG Beteiligungsgesellschaft, die Universum Holding, BRIMA sowie die J.O.S.S. Beteiligungsgesellschaft. Mit der Eintragung überschritten die beteiligten Gesellschaften und mehrere ihnen zugerechnete Personen jeweils die Schwellen von zehn, 15, 20 und 25 Prozent. Die Aktien wurden nicht mit Geld erworben: Als Sacheinlage brachten die Investoren Geschäftsanteile an der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft ein. Fremdkapital zur Finanzierung des Erwerbs nahmen sie nach eigenen Angaben nicht auf.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutz AG!
    Long
    9,40€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    10,50€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 13,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Die Beteiligung soll langfristigen strategischen Zielen dienen. Die Investoren wollen im Rahmen einer Vereinbarung mit Deutz Einfluss auf die Besetzung des Aufsichtsrats nehmen. Als Kandidaten haben sie Norbert Erichsen und Gorm Iver Gondesen benannt. Erichsen soll zudem den Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands streben die Investoren derzeit nicht an.

    Weitere Aktienkäufe planen sie in den kommenden zwölf Monaten nach eigener Aussage zunächst nicht. Ausgenommen sind mögliche Übertragungen im Zuge bereits vorgesehener Umstrukturierungen innerhalb der Verkäuferstrukturen, einschließlich der Einbindung von Familienstiftungen. Auch wollen sie sich derzeit nicht konkret an einer Kapitalmaßnahme beteiligen, um eine Verwässerung ihrer Quote zu verhindern. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur oder der Dividendenpolitik ist ebenfalls nicht vorgesehen.

    Parallel dazu meldete Daimler Truck eine niedrigere Beteiligungsquote an Deutz. Der Anteil an Stimmrechten sank von zuvor 4,19 auf 2,21 Prozent. Daimler Truck hält beziehungsweise kontrolliert laut Mitteilung 5,29 Millionen Stimmrechte; Finanzinstrumente sind nicht ausgewiesen. Der Rückgang fällt mit der erhöhten Gesamtzahl der Deutz-Stimmrechte nach der Kapitalerhöhung zusammen. Die Meldung nennt als Grund die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Damit ist der niedrigere prozentuale Anteil nicht zwingend auf einen Verkauf von Deutz-Aktien zurückzuführen.

    Die Mitteilungen markieren eine neue Eigentümerstruktur bei Deutz: Ein Investorenkonsortium wird mit knapp 30 Prozent zum bedeutenden Aktionär und strebt eine stärkere Rolle im Aufsichtsrat an. Daimler Truck bleibt beteiligt, sein relativer Einfluss ist durch die Verwässerung jedoch deutlich gesunken.



    Deutz

    +0,66 %
    -0,35 %
    -10,14 %
    -8,22 %
    +26,97 %
    +140,63 %
    +32,77 %
    +117,30 %
    -46,57 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500
    Deutz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 9,895EUR auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutz: Neue Investoren halten knapp 30 Prozent – Daimlers Anteil sinkt ### Deutz: Neue Großaktionäre halten knapp 30 Prozent – Daimler-Anteil sinkt Bei Deutz verschieben sich die Kräfteverhältnisse nach einer Sachkapitalerhöhung deutlich. Vier Investorengruppen aus dem Umfeld der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     