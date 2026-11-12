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    Energiekontor bestätigt Prognose - Entwicklung in Großbritannien weiter offen

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    Energiekontor bestätigt Prognose - Entwicklung in Großbritannien weiter offen
    Foto: Energiekontor AG

    BREMEN (dpa-AFX) - Das vierte Quartal ist für Energiekontor gut gestartet. Im Oktober wurden die für das laufende Geschäftsjahr vorgesehenen ergebniswirksamen Inbetriebnahmen und Übergaben der bereits im Vorjahr schlüsselfertig veräußerten deutschen Windparks abgeschlossen, teilte der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag in Bremen mit. Entsprechend bestätigte der Vorstand sein Ziel, 2026 ein Vorsteuerergebnis (Ebt) von 5 bis 10 Millionen Euro zu erreichen.

    Entscheidend für die zukünftige Ergebnisentwicklung bleibt für Energiekontor derweil das Geschäft in Großbritannien. Wie im Sommer bekannt wurde, kann das Unternehmen dort ursprünglich für dieses Jahr geplante Verkäufe nicht umsetzen. Hintergrund sind spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte.

    Energiekontor veröffentlicht traditionell zum ersten und dritten Quartal keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht./lew/jha/

    Energiekontor

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    ISIN:DE0005313506WKN:531350
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 23,95 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +117,12 %/+221,50 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark abweichenden Bewertungen von Energiekontor: Simply Wall St nennt 14,21 Euro als fairen Wert, Warburg ein Kursziel von 52,90 Euro. Diskutiert werden die hohe Verschuldung, umstrittene Cashflow-Annahmen und der Wert eigener Wind- und Solarparks. Beim anstehenden Q3-Bericht stehen UK-Netzanschlüsse und Baufortschritte im Fokus. Neue Anlagen könnten die Cashflows stärken; Vergleiche mit der Sanierung von ABO Energy werden hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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