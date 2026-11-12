Energiekontor bestätigt Prognose - Entwicklung in Großbritannien weiter offen
BREMEN (dpa-AFX) - Das vierte Quartal ist für Energiekontor gut gestartet. Im Oktober wurden die für das laufende Geschäftsjahr vorgesehenen ergebniswirksamen Inbetriebnahmen und Übergaben der bereits im Vorjahr schlüsselfertig veräußerten deutschen Windparks abgeschlossen, teilte der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag in Bremen mit. Entsprechend bestätigte der Vorstand sein Ziel, 2026 ein Vorsteuerergebnis (Ebt) von 5 bis 10 Millionen Euro zu erreichen.
Entscheidend für die zukünftige Ergebnisentwicklung bleibt für Energiekontor derweil das Geschäft in Großbritannien. Wie im Sommer bekannt wurde, kann das Unternehmen dort ursprünglich für dieses Jahr geplante Verkäufe nicht umsetzen. Hintergrund sind spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte.
Energiekontor veröffentlicht traditionell zum ersten und dritten Quartal keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht./lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 23,95 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +117,12 %/+221,50 % bedeutet.
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Bis 2030 wird der jährliche Stromverbrauch in Deutschland auf zirka 650 TWh ansteigen.
Ach die liebe Frau Reiche.
So sorgt Katherina Reiche für dauerhaft teuren Strom
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/energiepolitik-so…
Sein Eingangsstatement lautet: „Das Wirtschaftsministerium handelt nicht im Interesse der deutschen Industrie – die scheint das aber nicht zu verstehen. Katherina Reiches Politik soll den Strom billiger machen, wird aber das Gegenteil bewirken“.
Warum auch vermeintlich gut informierte Leute in Industrie, Wirtschaft und Politik der Mär von KR zu angeblich billigerem Strom durch ihre Politikvorhaben auf den Leim gehen, erläutert der Autor zunächst an Fehlwahrnehmungen dieser Kreise.
„Die wichtigsten sind (alle folgenden Aussagen sind falsch):
1. Atomkraft würde den Strom billiger machen.
Nachdem er detailliert diese Behauptungen faktenbasiert als falsch entlarvt („flächendeckende Realitätsverzerrung“), klärt er auf, welche Faktoren maßgeblich den Strompreis beeinflussen (Beschaffung, Vertrieb und Gewinnmargen der Versorgungsunternehmen, Steuern und Umlagen sowie die Netzentgelte). Bei den Netzzentgelten wirft er ihr ein erkennbares Desinteresse und Nichtstun zu möglichen Kostenreduzierungen vor, insbesondere über Möglichkeiten der Standardisierung und Flexibilisierung mit Verweis auf mehrere Studien.
Schließlich kommt er zum Kern seiner Kolumne: zum Nachweis, dass die EE den Strompreis billiger machen, zusätzliche Gaskraftwerke aber (vor allem durch Umrüstung von Kohlekraftwerken) den Strompreis teurer machen werden.
Mein Fazit zu dieser Kolumne: Lesenswert.