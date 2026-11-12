Energiekontor bestätigt Prognose - Entwicklung in Großbritannien weiter offen

Ach die liebe Frau Reiche.

Wenn Sie wüsste, dass Sie die Schutzheilige der Solar - und Windparks ist.

Es würde Sie sehr grämen.

Dabei hatte Sie es doch so schön vor, den fiesen Solar - und Windparkbetreibern es mal richtig zu zeigen.

Die, die immer Anspruch auf einen Netzanschluss anmelden und das gemütliche Leben der Netzbetreiber mächtig unter Druck setzen.

Es hätte so schön sein können, wenn Donald nicht dazwischengefunkt hätte.

Da fängt der doch glatt einen Krieg mit dem Iran an und die haben nix besseres vor, als die Strasse von Hormus zu schliessen.

Ölkrise die Dritte (?).





Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Zähler passt. 1. Ölkrise war 1973.....





Und dann wehren sich die Iraner auch noch und zerlegen die Öl - und Gasterminals der benachbarten Golfstaaten.

Da kennt der Öl - und Gaspreis natürlich kein halten. Bei Exxon, Shell und Co knallen jedenfalls die Sektkorken.

Nur unsere Frau Reiche hat nix zu feiern. Jetzt geht die elende Diskussion um die Gasspeicher los und zu allem übel fangen die Deutschen jetzt auch noch an Elektroautos wie irre zu kaufen. Und Wärmepumpen wollen die auch noch haben. Wo soll denn da der Strom herkommen?

Dabei hat Frau Reiche doch so ein schönes Gebäudemodernisierungsgesetz gezimmert. (Stand: 1980)

Jetzt kommen die Kollegen aus der Fraktion und den Ländern und maulen auch noch rum an dem schönen EEG 2027 und Netzpaket.

Reicht es nicht, das die liebe Automobilindustrie schon MisPeL geändert hat. Und bei AgNes maulen die Kollegen auch noch rum.

Nie hat man seine Ruhe wird Frau Reiche wohl denken.

Eine Wirtschaftsministerin hat es schon schwer.





LG fundamental_a



















