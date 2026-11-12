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    Berenberg hebt Ziel für Sartorius auf 340 Euro - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

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    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Sartorius auf 340 Euro - 'Buy'
    Foto: Sartorius

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Pharma- und Laborzulieferers nehme Fahrt auf, schrieb Harry Gillis am Mittwoch. Das Geschäft mit Lab Products & Services (LPS) führe den Schwung an, aber auch aus dem Segment Bioprocess Solutions (BPS) kämen gute Signale./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 295 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 312,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 284,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 340,00EUR was eine Bandbreite von -4,02 %/+14,90 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 340 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 340,00, was eine Steigerung von +15,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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