Berenberg hebt Ziel für Sartorius auf 340 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 295 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 312,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 284,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 340,00EUR was eine Bandbreite von -4,02 %/+14,90 % bedeutet.