Trendwende jetzt möglich!

Nach einem kräftigen Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr schüttet Siemens Energy deutlich mehr Geld an seine Aktionäre aus. Der Energietechnikkonzern kündigte an, die Dividende auf 2,30 Euro je Aktie mehr als zu verdreifachen und das Aktienrückkaufprogramm auf bis zu neun Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 auszuweiten.

Nach eigenen Aussagen will Siemens Energy bis zum Ende des Jahrzehnts jährlich zweistellig bei Umsatz und Ergebnis wachsen. Besonders der KI-Sektor erweist sich hierbei als starker Wachstumsmotor und sorgt für prall gefüllte Orderbücher.

Seit dem Rekordhoch von Ende April dieses Jahres hat Siemens Energy in der Spitze rund 42 Prozent an Wert verloren und ist erst um 110,92 Euro und damit an einer wichtigen Horizontalunterstützung aus dem November letzten Jahres zum Stehen gekommen. Ausgerechnet an dieser Stelle macht sich nun eine volatile Stabilisierungsphase bemerkbar; dazu hat sicherlich auch der gestrige Kursgewinn von über 10 Prozent beigetragen.

Chart-Check: Befreiungsschlag nach der Talfahrt?

Das Ausbruchs-Szenario (Grünes Licht für Käufer): Um aber mittelfristig ein positives Kaufsignal skizzieren zu können, müsste die Aktie demnächst mindestens über den 200-Tage-Durchschnitt bei 141,30 Euro zulegen. Nur in diesem Fall dürften die nächsten Kursziele bei 150,62 und darüber im Bereich um 165,26 Euro liegen und sich für eine entsprechende Positionierung auf der Käuferseite anbieten.

Das Warnsignal (Vorsicht geboten): Untenrum würde ein Kursrutsch unter 110,00 Euro hingegen weiteres Korrekturpotenzial sogar auf 81,94 Euro anzeigen. Da Aktienrückkaufprogramme eine Verknappung des Angebots an Wertpapieren bedeuten, sollte ein steigender Wert die Folge sein.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 132,76 Euro

Kursziele : 150,62 und 165,26 Euro

Renditechance via DN7RRA : 220 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN7RRA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,41 - 1,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 119,825 Euro Basiswert: Siemens Energy AG KO-Schwelle: 119,825 Euro akt. Kurs Basiswert: 132,76 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 165,26 Euro Hebel: 9,17 Kurschance: + 220 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN6RZS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,49 - 1,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 148,2789 Euro Basiswert: Siemens Energy AG KO-Schwelle: 148,2789 Euro akt. Kurs Basiswert: 132,76 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,66 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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