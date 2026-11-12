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    Korrektur endgültig beendet

    Home Depot

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    Zurück zur Vorgeschichte: Nach einem markanten Doppelhoch bei rund 415,00 US-Dollar im September des Vorjahres rutschte die Aktie im Zuge eines starken Abwärtstrends bis Ende September dieses Jahres auf 277,15 US-Dollar ab. Doch genau an diesem Punkt startete eine beeindruckende Aufholjagd, die inzwischen in ihre sechste Woche geht und den Kurs sogar über den bisherigen Abwärtstrend hinausgetrieben hat. Aus charttechnischer Sicht bedeutet dies ein mittelfristiges Kaufsignal.

    Das Rücksetzer-Szenario (Chancen für den Einstieg): Solange sich das Papier oberhalb von 355,57 US-Dollar hält, stehen die Chancen für die Long-Seite hervorragend: Kursziele auf dem Weg nach oben liegen bei 372,89 US-Dollar und darüber hinaus beim Februarhoch von 389,18 US-Dollar.

    Neutrales Verhalten: Kurzfristige Kursrücksetzer finden im Idealfall am 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) – aktuell bei 332,55 US-Dollar – eine solide Unterstützung.

    Das Warnsignal (Vorsicht geboten): Sollte die Aktie jedoch unter 325,00 US-Dollar abrutschen, würde dies den Weg zurück in den alten Abwärtstrend ebnen und ein sehr schwaches Chartbild hinterlassen.

    Trading-Strategie:

    LONG

    Matket-Buy-Order : 347,85 US-Dollar

    Kursziele : 372,89 und 389,18 US-Dollar

    Renditechance via DN6366 : 110 Prozent

    Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Home Depot Inc. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 355,57 // 367,14 // 372,89 // 389,18 US-Dollar
    Unterstützungen: 343,47 // 332,53 // 327,26 // 325,00 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN6366 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 3,38 - 3,40 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 311,0112 US-Dollar Basiswert: Home Depot Inc.
    KO-Schwelle: 311,0112 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 347,85 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 389,18 US-Dollar
    Hebel: 9,24 Kurschance: + 110 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU8QY3 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 3,42 - 3,44 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 386,0162 US-Dollar Basiswert: Home Depot Inc.
    KO-Schwelle: 386,0162 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 347,85 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 9,12 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Telegram Gruppen-Name: ik_invest






    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Home Depot Korrektur endgültig beendet Zurück zur Vorgeschichte: Nach einem markanten Doppelhoch bei rund 415,00 US-Dollar im September des Vorjahres rutschte die Aktie im Zuge eines starken Abwärtstrends bis Ende September dieses Jahres auf 277,15 US-Dollar ab. Doch genau an diesem …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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