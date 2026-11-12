Abwärtsdrift Silberpreis minus -0,53 %

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 25,27837USD. Heute notiert Silber bei 51,40USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.033,16USD wert – ein Zuwachs von +103,32 %.

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 51,40. Marktteilnehmer sehen eine kurze Konsolidierung.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die umstrittene Silberknappheit, die Dauer der Angebotsdefizite und deren Rückgang seit 2022. Diskutiert werden zudem der Ersatz von Silber durch Kupfer in Solarzellen und der Silberbedarf der Kernkraft. Technisch stehen anhaltende Abwärtstrends und mögliche neue Tiefs einer zeitweisen Stärke gegenüber Gold gegenüber. Rund 50 Euro werden als möglicher Boden genannt; Zinsentscheidungen gelten als wichtiger Kurstreiber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.