🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt

    Sixt mit 21. Rekordquartal: Sommerumsatz +11,8 %, Prognose steigt

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    SIXT fährt auf Rekordkurs: Mit dem stärksten Quartalsumsatz seiner Geschichte hebt der Mobilitätsanbieter die Jahresprognose an – und setzt auf Premiumfahrzeuge und digitale Innovationen.

    Sixt mit 21. Rekordquartal: Sommerumsatz +11,8 %, Prognose steigt
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • SIXT erzielte im dritten Quartal 2026 mit 1,48 Mrd. Euro den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte – ein Plus von 11,8 % und das 21. Rekordquartal in Folge.
    • Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 10,2 % auf 3,60 Mrd. Euro; das Ergebnis vor Steuern legte um 16,9 % auf knapp 407 Mio. Euro zu.
    • Wegen der besser als erwarteten Geschäftsentwicklung erhöhte SIXT die Umsatzprognose für 2026 von 4,45–4,60 Mrd. auf knapp 4,7 Mrd. Euro. Die EBT-Rendite soll weiterhin bei etwa 10 % liegen.
    • Alle drei Regionen wuchsen im dritten Quartal: Deutschland um 11,1 %, Europa um 14,7 % und Nordamerika um 7,7 %. Fast drei Viertel des Umsatzes stammen inzwischen aus internationalen Märkten.
    • SIXT investiert 2026 mehr als 100 Mio. Euro in Technologie. Die App und die „SIXT Seamless Journey“ sollen Kunden durch den gesamten Mietprozess begleiten; das Bonusprogramm SIXT ONE zählt weltweit über 2 Mio. Mitglieder.
    • Der Anteil von Premiumfahrzeugen an der Flotte stieg auf 62 % (Vorjahr: 55 %). Die Durchschnittsflotte wuchs um 11,4 % auf 248.300 Fahrzeuge; SIXT plant sie angesichts des vorsichtigen wirtschaftlichen Umfelds weiterhin bewusst knapp.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Sixt ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Sixt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 76,43EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,89 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.317,75PKT (+0,78 %).


    Sixt

    +2,15 %
    -1,75 %
    +7,04 %
    +6,89 %
    +0,66 %
    -14,51 %
    -52,35 %
    +42,53 %
    +1.897.400,00 %
    ISIN:DE0007231326WKN:723132
    Sixt direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sixt mit 21. Rekordquartal: Sommerumsatz +11,8 %, Prognose steigt SIXT fährt auf Rekordkurs: Mit dem stärksten Quartalsumsatz seiner Geschichte hebt der Mobilitätsanbieter die Jahresprognose an – und setzt auf Premiumfahrzeuge und digitale Innovationen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     