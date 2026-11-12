Sixt mit 21. Rekordquartal: Sommerumsatz +11,8 %, Prognose steigt
SIXT fährt auf Rekordkurs: Mit dem stärksten Quartalsumsatz seiner Geschichte hebt der Mobilitätsanbieter die Jahresprognose an – und setzt auf Premiumfahrzeuge und digitale Innovationen.
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
- SIXT erzielte im dritten Quartal 2026 mit 1,48 Mrd. Euro den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte – ein Plus von 11,8 % und das 21. Rekordquartal in Folge.
- Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 10,2 % auf 3,60 Mrd. Euro; das Ergebnis vor Steuern legte um 16,9 % auf knapp 407 Mio. Euro zu.
- Wegen der besser als erwarteten Geschäftsentwicklung erhöhte SIXT die Umsatzprognose für 2026 von 4,45–4,60 Mrd. auf knapp 4,7 Mrd. Euro. Die EBT-Rendite soll weiterhin bei etwa 10 % liegen.
- Alle drei Regionen wuchsen im dritten Quartal: Deutschland um 11,1 %, Europa um 14,7 % und Nordamerika um 7,7 %. Fast drei Viertel des Umsatzes stammen inzwischen aus internationalen Märkten.
- SIXT investiert 2026 mehr als 100 Mio. Euro in Technologie. Die App und die „SIXT Seamless Journey“ sollen Kunden durch den gesamten Mietprozess begleiten; das Bonusprogramm SIXT ONE zählt weltweit über 2 Mio. Mitglieder.
- Der Anteil von Premiumfahrzeugen an der Flotte stieg auf 62 % (Vorjahr: 55 %). Die Durchschnittsflotte wuchs um 11,4 % auf 248.300 Fahrzeuge; SIXT plant sie angesichts des vorsichtigen wirtschaftlichen Umfelds weiterhin bewusst knapp.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Sixt ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Sixt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 76,43EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,89 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.317,75PKT (+0,78 %).
+2,15 %
-1,75 %
+7,04 %
+6,89 %
+0,66 %
-14,51 %
-52,35 %
+42,53 %
+1.897.400,00 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte