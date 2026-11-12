Euro rutscht auf tiefsten Stand seit Mai – US-Inflation stärkt den Dollar

Am ersten Montag stützten kräftig gesunkene Ölpreise den Euro. Da die USA ein bedeutender Ölproduzent sind, profitiert der Dollar nach Einschätzung von Marktteilnehmern weniger von fallenden Preisen. Zugleich wird Rohöl in Dollar gehandelt: Sinkt der Preis, kann auch die Nachfrage nach der US-Währung zurückgehen. Zusätzlich belastete den Dollar die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Dadurch war er als sicherer Hafen weniger gefragt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs an diesem Tag auf 1,1193 Dollar fest, nach 1,1165 Dollar am Freitag.

Der Euro hat im Devisenhandel zunächst von einem schwächeren US-Dollar profitiert, danach aber deutlich nachgegeben. Zu Wochenbeginn wurde die Gemeinschaftswährung zeitweise bei 1,1220 US-Dollar gehandelt. In den folgenden US-Handelssitzungen fiel sie bis auf 1,1093 Dollar; im europäischen Handel war sie zwischenzeitlich auf 1,1082 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mai des Vorjahres gesunken. Die Kursbewegungen spiegeln den Einfluss von Energiepreisen, Konjunkturdaten und Zinserwartungen wider.

Am Dienstag änderte sich das Bild. Unerwartet kräftige US-Verbraucherpreise verliehen dem Dollar Auftrieb und drückten den Euro im späten Handel auf 1,1164 Dollar. Die Preise in den Vereinigten Staaten stiegen im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent; Analysten hatten im Schnitt mit 0,3 Prozent gerechnet. An den Märkten wurde daraufhin fest mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember gerechnet. Auch Fed-Vertreter signalisierten, dass weitere Erhöhungen möglich seien. Höhere Zinsen können eine Währung für Anleger attraktiver machen.

Am Mittwoch blieb der Euro unter Druck und rutschte zeitweise unter die Marke von 1,11 Dollar. Zwar wurde auch von der EZB für Dezember eine Zinserhöhung erwartet. Viele Experten rechneten jedoch für 2027 mit einem vorsichtigeren Kurs der Notenbank, unter anderem wegen der französischen Schuldenprobleme. Damit fiel die Perspektive für die europäische Geldpolitik weniger eindeutig aus als die Zinssignale aus den USA.

Eine weitere Wochenstartmeldung zeigte den Euro bei 1,1172 Dollar und damit leicht über dem Niveau vor dem Wochenende. Rückenwind kam von deutschen Außenhandelsdaten: Im September stiegen die Exporte nach zwei Rückgängen in Folge um 2,0 Prozent auf 141,1 Milliarden Euro. Die Helaba erwartete zudem eine leichte Verbesserung der Anlegerstimmung. Allerdings könnten die jüngsten Turbulenzen in der Sentix-Umfrage noch nicht vollständig erfasst sein. Insgesamt blieb der Euro damit anfällig für wechselnde Konjunktur- und Zinssignale.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 1,108USD auf Forex (12. November 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.