Bike24 Holding: Q3-Umsatz knackt erstmals die 100-Mio.-Euro-Marke 33 0 Kommentare

BIKE24 fährt auf Rekordkurs: Erstmals über 100 Mio. Euro Quartalsumsatz und ein starkes Auslandsgeschäft sorgen für Schwung – trotz sinkender Marge. Die Jahresprognose steht.

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