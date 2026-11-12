Bike24 Holding: Q3-Umsatz knackt erstmals die 100-Mio.-Euro-Marke
BIKE24 fährt auf Rekordkurs: Erstmals über 100 Mio. Euro Quartalsumsatz und ein starkes Auslandsgeschäft sorgen für Schwung – trotz sinkender Marge. Die Jahresprognose steht.
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- Der Umsatz im dritten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahr um 30,0 % auf den Rekordwert von 107,7 Mio. Euro und überschritt erstmals die Marke von 100 Mio. Euro.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 13,9 % auf 6,1 Mio. Euro; die bereinigte EBITDA-Marge sank jedoch von 6,4 % auf 5,7 %.
- Besonders stark wuchsen die lokalisierten Märkte mit einem Umsatzplus von 53,2 % auf 30,7 Mio. Euro; im DACH-Raum betrug das Wachstum 21,5 %.
- Beide Produktgruppen legten zu: Teile, Zubehör und Bekleidung um 29,0 % auf 83,9 Mio. Euro, Fahrräder um 33,7 % auf 23,8 Mio. Euro.
- In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 24,3 % auf 274,5 Mio. Euro; das EBIT verbesserte sich auf 0,7 Mio. Euro und war damit wieder positiv.
- BIKE24 bestätigte die Prognose für 2026: 345 bis 360 Mio. Euro Umsatz und 16 bis 18 Mio. Euro bereinigtes EBITDA.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bike24 Holding ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Bike24 Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,12 % im
Plus.
+2,39 %
-2,79 %
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-17,39 %
-33,01 %
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