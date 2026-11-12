K+S hebt Prognose-Untergrenze an – Aktie fällt trotzdem

K+S begründet die höhere Mindestmarke mit Angebotsbeschränkungen auf dem Weltkalimarkt. Zugleich sei ein möglicher Preisanstieg in Übersee bislang ausgeblieben, weshalb das Unternehmen die Obergrenze senkte. Vorstandschef Christian Meyer verwies auf ein anspruchsvolles geopolitisches Umfeld, in dem sich der Konzern dennoch solide entwickelt habe. Die Preise hätten sich in beiden Kundensegmenten positiv bewegt. Besonders erfreulich sei der Absatz von Düngemittelspezialitäten gewesen, mit denen K+S höhere Margen erzielt.

K+S hat nach einem soliden dritten Quartal seine Ergebnisprognose für 2026 angepasst. Der Kalidünger- und Salzproduzent erwartet nun ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 700 bis 750 Millionen Euro. Bislang hatte die Spanne 680 bis 760 Millionen Euro betragen. Die neue Prognose liegt damit enger: Das untere Ende steigt, das obere sinkt. Analysten hatten im Mittel bereits mit einem Wert innerhalb der neuen Bandbreite gerechnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im dritten Quartal erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut sechs Prozent auf 934 Millionen Euro. Das operative Ergebnis sank dagegen um knapp drei Prozent auf rund 108 Millionen Euro. Als Gründe nannte das Unternehmen vor allem geopolitisch bedingt höhere Logistik- und Energiekosten sowie eine planmäßige Wartungspause im kanadischen Werk Bethune. Anders als im Vorjahr wurde die Instandhaltung diesmal vollständig im dritten Quartal vorgenommen. Nach den ersten neun Monaten summiert sich das operative Ergebnis auf 563 Millionen Euro. Der bereinigte freie Finanzmittelzufluss belief sich auf 119 Millionen Euro.

An den Börsen überzeugten die Zahlen und der präzisierte Ausblick die Anleger zunächst nicht. Die K+S-Aktie legte kurz nach dem Xetra-Start zwar zu, konnte den Ausbruch aber nicht halten. Am Nachmittag lag sie 2,9 Prozent im Minus bei knapp über 13 Euro. Die 21-Tage-Linie bei 13,23 Euro, ein Indikator für den kurzfristigen Trend, erwies sich als Widerstand. Damit kam auch die moderate Erholung zum Stillstand, die nach einer schwachen Entwicklung von Anfang September bis Ende Oktober eingesetzt hatte. In diesem Zeitraum hatte die Aktie den tiefsten Stand seit Jahresbeginn erreicht.

Parallel arbeitet K+S an langfristigen Investitionen. In Bethune in Kanada ist eine neue Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Betrieb. Sie soll es dem Werk ermöglichen, seinen Strombedarf künftig weitgehend selbst zu decken; zudem treibt der Konzern dort den Kapazitätsausbau voran. In Deutschland soll das Projekt Werra 2060 die Produktion im hessisch-thüringischen Grenzgebiet langfristig sichern. Der insgesamt rund 600 Millionen Euro teure Umbau soll zugleich CO₂-Ausstoß, Abwassermengen und Kühlwasserbedarf deutlich verringern. Am Standort Wintershall laufen Bauarbeiten an neuen Gebäuden und Infrastruktur, auch in Unterbreizbach haben Arbeiten begonnen. Die geplanten Projekte ändern jedoch nichts daran, dass die Marktreaktion auf Quartalszahlen und Ausblick zunächst verhalten ausfiel.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 12,68EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.