Oesterreichische Post: Schwieriges Q1–3, Sondereffekte heben Ergebnis
Mehr Pakete, weniger Briefe: Die Post steigert Umsatz und operatives Ergebnis. Zukäufe und Sondereffekte geben Rückenwind, doch der Nettogewinn sinkt.
Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
- Der Konzernumsatz stieg in Q1–3 2026 um 4,3 % auf 2.306,8 Mio. Euro.
- E-Commerce & Logistics wuchs um 11,1 % auf 1.372,3 Mio. Euro; in Österreich nahmen die Paketmengen um 7 % zu. Die neuen Gesellschaften euShipments.com und FHB Group trugen zum Wachstum bei.
- Brief, Filiale & Services verzeichnete wegen sinkender Brief- und Werbemengen einen Umsatzrückgang von 6,2 % auf 834,2 Mio. Euro; das klassische Briefvolumen sank um 8,5 %.
- Das EBITDA erhöhte sich um 11,1 % auf 328,0 Mio. Euro, das EBIT um 1,8 % auf 137,7 Mio. Euro. Positive Sondereffekte von rund 25 Mio. Euro im dritten Quartal stützten das Ergebnis.
- Das Periodenergebnis sank um 12,6 % auf 81,9 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie ging um 12,9 % auf 1,18 Euro zurück.
- Für 2026 erwartet die Post einen leichten Umsatzanstieg und ein EBIT von über 200 Mio. Euro am oberen Ende der bisherigen Bandbreite; als wichtige Risiken gelten sinkende Briefmengen und eine unsichere Paketentwicklung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Oesterreichische Post ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Oesterreichische Post lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 %
im Plus.
-0,16 %
+1,10 %
+4,05 %
+5,24 %
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