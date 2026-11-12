JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 250 Euro - 'Overweight'
ANALYSE-FLASH
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse seinen stark gewesen und der Tenor auf der Telefonkonferenz beruhigend, schrieb Phil Buller am Mittwochabend in seinem Resümee. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis zum Geschäftsjahr 2029 um bis zu 21 Prozent an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 131,2 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +52,53 %/+90,67 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 250 Euro
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das könnte heute - wenn die Börse in Summe mitsppielt - klappen
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-medien/dpa-afx.htm
10.11.2026 20:33 Uhr
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-11/70091972-siemens-energy-kaufen-bis-ende-2030-fuer-weitere-9-milliarden-euro-aktien-zurueck-016.htm
BERLIN (dpa-AFX) - Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy weitet sein Aktienrückkaufprogramm aus. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 sollen weitere eigene Anteilschein erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Dabei gehe es um einen Wert von bis zu neun Milliarden Euro, zusätzlich zu dem derzeit laufenden Aktienrückkauf von bis zu sechs Milliarden Euro.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Siemens-Energy-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent zu./he/bek
© 2026 dpa-AFX
„Ein Viertel Kursverlust in drei Monaten, nun legt Siemens Energy neue Ziele vor. Bernstein hält die Sorge vor dem Ende des Gasturbinenbooms für überzogen und sieht die Aktie bei 210 Euro. Dafür gibt es gute Gründe….“