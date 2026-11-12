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    JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 250 Euro - 'Overweight'

    ANALYSE-FLASH

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    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 250 Euro - 'Overweight'
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse seinen stark gewesen und der Tenor auf der Telefonkonferenz beruhigend, schrieb Phil Buller am Mittwochabend in seinem Resümee. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis zum Geschäftsjahr 2029 um bis zu 21 Prozent an./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 00:15 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 131,2 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +52,53 %/+90,67 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 250 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00, was eine Steigerung von +90,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung auf 131,92 Euro (+8,2 %), anschließende Abverkäufe und die Frage, ob sich die Aktie über 130 Euro hält. Diskutiert werden Kursziele von 200 Euro oder mehr, eine mögliche Veräußerung der Grid-Sparte sowie eine im Forum genannte Dividendenerhöhung auf 2,30 Euro je Aktie. Auch die Reaktion auf die Geschäftszahlen und der Einfluss der US-Börseneröffnung stehen im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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