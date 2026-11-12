MTU nennt die Berichtstermine 2027: Diese Daten sollten Anleger kennen

Die Berichte werden jeweils auf Deutsch und Englisch bereitgestellt. Die deutschsprachigen Fassungen sollen über die Investorenseite der MTU unter „Publikationen & Events“ abrufbar sein; für die englischen Fassungen verweist das Unternehmen auf seine internationale Investorenseite. Die Mitteilung enthält keine Angaben zu Geschäftszahlen, Umsatz, Ergebnis, Auftragslage oder Ausblick. Sie informiert ausschließlich über Art, Sprache, Datum und Fundort der geplanten Finanzberichte.

Die MTU Aero Engines AG hat am 11. November 2026 die Veröffentlichungstermine für zwei Finanzberichte im kommenden Jahr bekanntgegeben. Der Konzern-Jahresfinanzbericht soll am 23. März 2027 erscheinen. Den Konzern-Finanzbericht für das erste Halbjahr beziehungsweise das zweite Quartal plant das Unternehmen für den 29. Juli 2027. Beide Termine wurden über den Nachrichtenverteiler EQS als Vorabbekanntmachungen nach den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) veröffentlicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Jahresfinanzbericht legt MTU im März 2027 die Rechnungslegung für das Geschäftsjahr vor. Der Halbjahresbericht folgt gut vier Monate später und gibt Einblick in die Entwicklung der ersten sechs Monate des Jahres 2027. Die Bekanntgabe der Termine schafft für Aktionäre und andere Marktteilnehmer frühzeitig Klarheit darüber, wann die zentralen Finanzinformationen des Unternehmens verfügbar sein sollen. Aussagen über die tatsächliche Geschäftsentwicklung lassen sich aus der Vorabmeldung jedoch nicht ableiten.

Die zwei EQS-Mitteilungen wurden am selben Tag mit wenigen Minuten Abstand veröffentlicht: Der Hinweis auf den Jahresbericht ging um 09.17 Uhr, jener auf den Halbjahresbericht um 09.19 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein. Verantwortlich für den Inhalt ist laut EQS der Emittent, die MTU Aero Engines AG mit Sitz in München. Der Luftfahrtzulieferer verweist in beiden Fällen auf die gleichen Sprachversionen und die jeweiligen Finanzberichtsrubriken auf seiner Internetseite.

Die Veröffentlichungstermine liegen in der Zukunft und sind daher als angekündigte Daten zu verstehen. Die Vorabbekanntmachung gibt weder Aufschluss darüber, ob sich die Termine noch ändern, noch über die Inhalte der Berichte. Anleger erhalten erst mit deren Veröffentlichung belastbare Informationen zur finanziellen Lage und zur Entwicklung des Konzerns. Auch neue Prognosen oder konkrete Aussagen zu einzelnen Geschäftsbereichen sind in den EQS-Mitteilungen nicht enthalten.

Die Mitteilungen wurden über die EQS Distributionsservices verbreitet, die unter anderem der Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten dienen. Weitere Angaben betreffen die Unternehmensidentifikation: MTU ist unter der Adresse Dachauer Straße 665 in 80995 München geführt; die Website lautet mtu.de. Der LEI-Code des Unternehmens ist 529900807L67JY81RD65. Die beiden Bekanntmachungen tragen die EQS-Kennungen 2432682 und 2432686.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 361,1EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.