Dermapharm Holding: Markenarzneimittel treiben das Geschäft kräftig an 105 0 Kommentare

Markenarzneimittel geben den Takt vor: Dermapharm steigert in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz und Profitabilität – und hält an der Jahresprognose fest.

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