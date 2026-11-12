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    Dermapharm Holding: Markenarzneimittel treiben das Geschäft kräftig an

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    Markenarzneimittel geben den Takt vor: Dermapharm steigert in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz und Profitabilität – und hält an der Jahresprognose fest.

    Dermapharm Holding: Markenarzneimittel treiben das Geschäft kräftig an
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 1,7 % auf 884,4 Mio. Euro.
    • Das bereinigte EBITDA wuchs um 5,1 % auf 248,1 Mio. Euro; die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 28,0 %.
    • Wichtigster Wachstumstreiber waren die Markenarzneimittel: Der Umsatz legte dank des organischen Bestandsgeschäfts und der Akquisitionen Mucos und F. Trenka um 8,1 % auf 486,2 Mio. Euro zu.
    • Die Umsätze der anderen Gesundheitsprodukte sanken um 2,6 % auf 261,9 Mio. Euro; das Parallelimportgeschäft ging im Zuge der Portfoliooptimierung um 9,5 % auf 136,3 Mio. Euro zurück.
    • Das unbereinigte Konzern-EBITDA erhöhte sich um 15,6 % auf 266,9 Mio. Euro.
    • Dermapharm bestätigte die Prognose für 2026: Konzernumsatz von 1.182 bis 1.218 Mio. Euro und bereinigtes EBITDA von 331 bis 341 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Dermapharm Holding ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Dermapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,90 % im Minus.
    26 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 38,65EUR das entspricht einem Plus von +0,52 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.305,75PKT (+0,72 %).


    Dermapharm Holding

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    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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