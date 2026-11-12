Bilfinger unter Druck: Schwache Zahlen, aber Auftragseingang macht Hoffnung

Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 1,36 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) sank deutlich stärker: Es verringerte sich um 23 Prozent auf 63 Millionen Euro. Die Ebita-Marge fiel von 5,8 auf 4,6 Prozent. Als Gründe nannte Bilfinger eine anhaltende Unterauslastung, weniger Abrufe komplexer und höherpreisiger Arbeiten sowie einen ungünstigen Produktmix. Der Nettogewinn schrumpfte um 21 Prozent auf 43 Millionen Euro. Umsatz und operatives Ergebnis lagen ungefähr im Rahmen der Analystenerwartungen.

Der Industriedienstleister Bilfinger hat im dritten Quartal die Zurückhaltung seiner Kunden zu spüren bekommen. Hohe Energiepreise in Europa und der anhaltende Konflikt im Nahen Osten veranlassten Unternehmen, Investitionen aufzuschieben und Abrufe aus Rahmenverträgen zu verschieben. Das belastete Umsatz und Ergebnis. Konzernchef Thomas Schulz bezeichnete 2026 als herausfordernd und bestätigte die im September gesenkten Jahresziele.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein Lichtblick ist der Auftragseingang: Er stieg um ein Viertel auf 1,7 Milliarden Euro. Bilfinger zufolge zählt der Wert zu den höchsten der vergangenen zehn Jahre. Analysten sehen darin ein mögliches Zeichen, dass die aktuelle Schwäche eher vorübergehend als strukturell ist. Entscheidend bleibt jedoch, ob und wann Kunden die gewonnenen Aufträge abrufen. Schulz hatte sich zuletzt mit Blick auf 2027 zuversichtlich gezeigt.

Für das Gesamtjahr erwartet Bilfinger weiterhin einen Umsatz von 5,3 bis 5,7 Milliarden Euro. Die bereinigte Ebita-Marge soll 3,2 bis 3,6 Prozent erreichen. Darin sind Belastungen, etwa für das Sparprogramm, enthalten; ohne diese Einmaleffekte rechnet der Konzern mit 4,6 bis 5,0 Prozent.

Mit dem Programm „Agile“ will Bilfinger seine Kosten senken und die Organisation flexibler aufstellen. Weltweit könnten bis zu 1.500 der rund 31.000 Stellen wegfallen. Zudem sollen Abläufe gebündelt, Kapazitäten an die Marktlage angepasst und eine globale Shared-Services-Organisation aufgebaut werden. Für das vierte Quartal sind Rückstellungen von 75 Millionen Euro vorgesehen. Ab 2028 sollen die Maßnahmen jährlich 75 Millionen Euro einsparen.

Die Mittelfristziele bis 2030 bleiben bestehen: Bilfinger strebt ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von acht bis zehn Prozent und eine operative Marge von acht bis neun Prozent an. Wachstum soll sowohl aus eigener Kraft als auch durch Übernahmen kommen. Die Aktie gab nach anfänglichen Gewinnen im Tagesverlauf rund zwei Prozent nach; seit Jahresbeginn verlor sie mehr als 40 Prozent.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 62,45EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.