aap Implantate setzt auf Wachstum – doch Gewinne bleiben knapp

Die Geschäftsentwicklung zeigt eine allmähliche Stabilisierung. Im dritten Quartal setzte aap 3,3 Millionen Euro um, zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Nach neun Monaten summierten sich die Erlöse auf 9,35 Millionen Euro, nach 9,48 Millionen Euro im Vorjahr. Das nach IFRS berechnete EBITDA lag im Neunmonatszeitraum bereits über der Gewinnschwelle. Der Konzern begründet die präzisierte Jahresprognose mit verabschiedeten Businessplänen und einer besseren Einschätzung des weiteren Geschäftsverlaufs.

Die aap Implantate AG hat ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 eingeengt und erstmals konkrete Ziele für 2027 und 2030 vorgelegt. Der Berliner Hersteller von Trauma-Implantaten erwartet im laufenden Jahr einen Umsatz von 12 bis 13 Millionen Euro. Das EBITDA soll zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Millionen Euro liegen. Damit fallen beide Spannen enger aus als zuvor; der Umsatz-Mittelwert von 12,5 Millionen Euro entspricht dem Vorjahreswert.

Regional entwickelte sich Nordamerika besonders dynamisch: In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz dort in Euro um 13 Prozent, in lokaler Währung um 15 Prozent. EMEA, die größte Absatzregion, verzeichnete dagegen ein Minus von vier Prozent. In Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum gingen die Erlöse um sechs beziehungsweise zehn Prozent zurück. Für das vierte Quartal verweist aap auf einen hohen Auftragseingang in den USA, darunter den stärksten Monatswert des Jahres.

Für 2027 plant der Vorstand mindestens 14 Millionen Euro Umsatz und ein EBITDA zwischen null und zwei Millionen Euro. Gegenüber dem Mittelwert der 2026er Prognose entspräche das einem Umsatzplus von rund zwölf Prozent. Wachstum soll aus zusätzlichen Produkten für Bestandskunden, dem Ausbau des Vertriebs in zehn weiteren Ländern sowie der US-Tochter kommen. Rund drei Viertel des erwarteten Zuwachses sollen international und in den USA entstehen.

Bis 2030 strebt aap mindestens 21 Millionen Euro Umsatz und eine EBITDA-Marge von 17,5 bis 22,5 Prozent an. Die Zielmarke bezieht sich auf das Trauma-Geschäft; mögliche Erlöse aus der antibakteriellen Silbertechnologie sind nicht eingerechnet. Dafür setzt das Unternehmen auf zusätzliche Produktionskapazitäten und Automatisierung in Berlin, mehr Vertriebspersonal und elf Entwicklungsprojekte. Nach Abschluss der Portfolioerweiterung soll das Angebot rund 90 Prozent des Körpers abdecken.

Die langfristigen Ziele stehen jedoch einer bislang stagnierenden Umsatzbasis gegenüber und sind als Ambition, nicht als Garantie zu verstehen. Nach Unternehmensangaben finanziert der Erlös einer laufenden Kapitalerhöhung die geplanten Investitionen. Deren Bezugsfrist endet am 20. November.

Die aap Implantate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 1,420EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.