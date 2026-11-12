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    IONOS Group glänzt nach 9 Monaten: Kunden, Umsatz und Ergebnis wachsen

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    IONOS bleibt auf Wachstumskurs: Mehr Kunden, steigende Umsätze und ein höherer Gewinn prägen die ersten neun Monate 2026. Der Konzern bestätigt seine Jahresziele.

    IONOS Group glänzt nach 9 Monaten: Kunden, Umsatz und Ergebnis wachsen
    Foto: 996360666
    • Die Kundenzahl stieg in den ersten neun Monaten 2026 um rund 370.000 auf 7,00 Millionen.
    • Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,6 % auf 1.054,6 Mio. Euro; währungsbereinigt betrug das Wachstum 8,4 %.
    • Das bereinigte EBITDA wuchs um 5,9 % auf 390,3 Mio. Euro; die Marge lag bei 37,0 %.
    • Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg von 1,14 auf 1,39 Euro, vor allem dank höherem EBITDA und geringeren Finanzierungskosten.
    • IONOS bestätigte die Jahresprognose 2026: rund 8 % währungsbereinigtes Umsatzwachstum und etwa 530 Mio. Euro bereinigtes EBITDA.
    • Für 2026 erwartet das Unternehmen eine bereinigte EBITDA-Marge von 37–38 %; im dritten Quartal erreichte sie bereits 41,0 %.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei IONOS Group ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von IONOS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,82EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,14 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,40EUR das entspricht einem Minus von -1,17 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.333,79PKT (+0,44 %).


    IONOS Group

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